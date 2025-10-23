Descubre los diferentes tipos de sandalias para cada ocasión

Las sandalias se han convertido en el calzado indispensable para los días cálidos o primaverales, ofreciendo la combinación perfecta entre comodidad y estilo. Además, son versátiles y tienen la capacidad de acoplarse a cualquier look.

Desde los modelos más básicos hasta los diseños más sofisticados, cada tipo de sandalia tiene características específicas que las hacen únicas. Lo mejor de este calzado es que se puede encontrar de formas y colores muy variados para que puedas escoger tus favoritas.

Tipos de sandalias planas: comodidad sin límites

Las sandalias planas representan la opción más versátil y cómoda. Son zapatos abiertos con poca o ninguna elevación del talón, lo que proporciona una superficie nivelada para los pies.

Este tipo de sandalias suelen estar hechas para mantener los pies cerca del suelo, creando una experiencia al andar, estable y confortable. Su diseño permite caminar largas distancias sin fatiga, convirtiéndolas en la elección perfecta para el día a día.

Los siguientes son los estilos más populares de sandalias plana que puedes encontrar en el mercado:

Sandalias estilo pala. Se caracterizan por su tacón mínimo y una tira horizontal en el empeine. Estas han evolucionado desde su versión deportiva original hasta incluir detalles como perlas, abalorios y volantes, añadiendo un toque original a cualquier outfit.

Sandalias cangrejeras. Han ganado un lugar especial en el corazón de las mujeres por su funcionalidad. Disponibles en colores clásicos como el negro o camel, o en tonos más atrevidos, son perfectas para combinar con vestidos, faldas y pantalones cortos, creando looks casuales y originales.

Las sandalias de esparto. Un clásico que nunca pasa de moda, perfecto para looks relajados y bohemios. Este tipo de calzado evoca la artesanía tradicional y aporta un aire mediterráneo a cualquier outfit.

Tipos de sandalias altas: elegancia y sofisticación

Las sandalias altas ofrecen múltiples beneficios más allá de la altura adicional. Las sandalias de tacón son un tipo de sandalia más elegante y formal que las planas. Por lo general, tienen un tacón que proporciona altura y estilo a quien las usa. Son la elección ideal para ocasiones especiales donde se requiere un toque más sofisticado.

Estos son los estilos de sandalias altas de mayor tendencia en la actualidad:

Tacones de aguja o stilettos. Proporcionan la máxima elegancia. Sus tacones suelen medir más de 3 cm y pueden alcanzar hasta 15 cm de altura. Existen muchos estilos, desde elegantes tacones de aguja hasta gruesos y con diseños artísticos y esculturales.

Sandalias de plataforma. Han experimentado un resurgimiento notable. Estas sandalias tienen una suela gruesa y alta que proporciona altura a quien las usa. Conseguirás un efecto en tus piernas que hará que parezcan más largas y estilizadas. Fue un tipo de sandalia muy popular en los años 70 y en la actualidad ha vuelto a ponerse de moda.

Sandalias de cuña. Representan una excelente alternativa para quienes buscan altura con comodidad. Son una opción extremadamente versátil. Perfectas para todo tipo de ocasiones, formales e informales. Su diseño distribuye el peso de manera uniforme, reduciendo la presión sobre el pie.

Sandalias especializadas para necesidades específicas

Las sandalias anatómicas han ganado reconocimiento por sus beneficios para la salud del pie. Son un tipo de calzado diseñado para brindar comodidad y apoyo al pie. Tienen una forma especial en la suela que se adapta a la forma del pie, lo que las hace ideales para personas con problemas en los pies o que pasan mucho tiempo de pie.

El diseño de este tipo de zapato proporciona un soporte adecuado para el arco del pie, lo que puede ayudar a prevenir lesiones y reducir la fatiga muscular. Estas son algunos de los estilos de sandalias especializadas más usados:

Sandalias tipo Birkenstock

Se han establecido como un referente en comodidad. Inspiradas en el diseño anatómico y original de la marca alemana. Se caracterizan por su suela ergonómica de corcho y sus tiras ajustables. Su diseño permite un ajuste personalizado y proporciona soporte excepcional.

Sandalias gladiadoras

Ofrecen un estilo único con múltiples tiras que se extienden por la pierna. Estas sandalias con tiras que se cruzan y se atan en la pierna son perfectas para quienes buscan un look sofisticado y con un guiño clásico.

Son la opción perfecta para lucir en cenas al aire libre, eventos informales o escapadas urbanas. Aportan estilazo y alargan visualmente la pierna. Puedes combinarlas con faldas midi o vestidos vaporosos.

La diversidad en tipos de sandalias permite que cada persona encuentre el modelo perfecto para sus necesidades y estilo personal. Desde las prácticas sandalias planas hasta las elegantes opciones con tacón alto, cada diseño cumple una función específica en el guardarropa femenino.

La elección correcta de sandalias puede transformar por completo un outfit, proporcionando el toque final perfecto para cualquier look. Ya sea que busques comodidad para el día a día o elegancia para ocasiones especiales, existe un tipo de sandalia diseñado específicamente para satisfacer tus necesidades y realzar tu estilo personal.

(Imágenes: Freepik, Shutterstock)

PURANOTICIA