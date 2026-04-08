Cuotas de apuestas para las sedes del Mundial 2026

Organizar un Mundial en tres naciones suena a hazaña logística, y probablemente lo sea. El torneo arranca el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y se extiende hasta el 19 de julio, con 104 partidos repartidos en 16 ciudades. No se construyó ningún estadio desde cero, algo que los aficionados activos en sitios como https://1xbet.es/es/login pueden tener en cuenta al consultar las cuotas antes del torneo.

De los 16 recintos, once pertenecen al fútbol americano profesional. Solo cinco funcionan como canchas de fútbol con regularidad, y la reconversión del césped artificial a pasto natural sigue generando fricciones entre preparadores físicos de varias selecciones.

Estadios y Aforos del Torneo

El AT&T Stadium de Dallas lidera el ranking de capacidad con 94.000 localidades, casi el doble que el BMO Field de Toronto, que apenas supera las 45.000 tras una ampliación completada a inicios de 2026. Entre ambos extremos se distribuyen recintos con personalidades muy distintas.

Estadio Ciudad Aforo AT&T Stadium Dallas 94.000 Estadio Azteca Ciudad de México 83.000 MetLife Stadium Nueva Jersey 82.500 Mercedes-Benz Stadium Atlanta 75.000 Arrowhead Stadium Kansas City 73.000 NRG Stadium Houston 72.000 Levi's Stadium San Francisco 71.000 SoFi Stadium Los Ángeles 70.000 Lumen Field Seattle 69.000 Lincoln Financial Field Filadelfia 69.000 Gillette Stadium Boston 65.000 Hard Rock Stadium Miami 65.000 BC Place Vancouver 54.000 Estadio BBVA Monterrey 53.500 Estadio Akron Guadalajara 48.000 BMO Field Toronto 45.000

El Estadio Azteca será el único recinto en la historia que albergue tres ediciones mundialistas masculinas, tras 1970 y 1986. Un veterano entre estadios que fueron diseñados para otro deporte.

Tres Franjas Geográficas Para el Calendario

La FIFA dividió las 16 sedes en tres regiones con el objetivo de minimizar los desplazamientos durante la fase de grupos. La zona occidental agrupa a Vancouver, Seattle, San Francisco, Los Ángeles y Guadalajara. La franja central incluye Kansas City, Dallas, Houston, Atlanta, Monterrey y Ciudad de México. El bloque oriental reúne a Toronto, Boston, Nueva Jersey, Filadelfia y Miami.

Cada grupo disputará sus tres jornadas dentro de una misma región, o al menos esa fue la intención original. El calendario publicado tiene sus excepciones. El Grupo E, por ejemplo, salta entre Houston, Filadelfia, Toronto y Kansas City, con vuelos de más de tres horas entre algunas sedes. Tres husos horarios distintos complican la planificación para quien quiera seguir más de un grupo en persona.

Apuestas Deportivas y el Factor Sede

Para quienes siguen el torneo desde las cuotas deportivas, la sede asignada a cada partido no es un dato menor. Los 2.240 metros de altitud del Estadio Azteca afectan el rendimiento físico de selecciones acostumbradas a jugar a nivel del mar, y las temperaturas de julio en Houston o Atlanta pueden superar los 35 grados con humedad extrema.

Los estadios con techo retráctil o climatización interior, como el Mercedes-Benz de Atlanta y el SoFi de Los Ángeles, ofrecen condiciones más controladas que canchas al aire libre como el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Las casas de apuestas ajustan semana a semana las probabilidades en función de estos factores ambientales, y tú puedes usarlos a tu favor si prestas atención al calendario completo.

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Grupos y Sus Sedes Asignadas

La fase de grupos corre entre el 11 y el 27 de junio. Los grupos A, B y C operan principalmente en sedes de la zona central y occidental, mientras que los bloques del I al L se concentran en la franja oriental norteamericana. Guadalajara es la única ciudad que solo albergará partidos de primera ronda; las otras 15 mantienen actividad hasta dieciseisavos, octavos o rondas posteriores.

Las semifinales están programadas para el 14 de julio en Dallas y el 15 en Atlanta. Si tu selección favorita avanza de ronda, el calendario de eliminatorias puede mover equipos de costa a costa sin demasiado margen entre partidos. La final del 19 de julio en el MetLife Stadium pondrá a prueba los nervios de quien haya cruzado medio continente para llegar a Nueva Jersey.

PURANOTICIA