¿Cuáles son los posibles candidatos presidenciales en Chile en 2025?

Las elecciones presidenciales de Chile se realizarán el domingo 16 de noviembre de 2025, donde los ciudadanos elegirán al sucesor del presidente Gabriel Boric. El panorama político ya comienza a definirse con diversos candidatos confirmados tanto del oficialismo como de la oposición, mientras el país se prepara para un proceso electoral que definirá su rumbo para los próximos años.

El camino hacia La Moneda

El pacto oficialista "Unidad por Chile" es el único que participará en las primarias legales para definir su candidato único. Este bloque agrupa a partidos de centroizquierda e izquierda, incluyendo el PPD, Partido Liberal, Partido Radical, Partido Socialista, Partido Comunista, Acción Humanista, Frente Amplio y la Federación Regionalista Verde Social.

Carolina Tohá, de 59 años, emerge como una de las figuras más destacadas del oficialismo. La actual Ministra del Interior y ex alcaldesa de Santiago representa al PPD y cuenta con el respaldo de varios partidos de centroizquierda. Su experiencia en diversos cargos públicos la posiciona como una candidata con amplia trayectoria política.

Jeannette Jara, de 50 años, lleva la bandera del Partido Comunista y Acción Humanista. La ex ministra del Trabajo y abogada ha ganado notoriedad durante el gobierno de Boric, especialmente por su gestión en temas laborales y previsionales. El Frente Amplio, partido del presidente Boric, apuesta por Gonzalo Winter, diputado de 38 años que representa una de las caras más jóvenes de la contienda. Completa el cuarteto oficialista Jaime Mulet, de 61 años, representante de la Federación Regionalista Verde Social y actual diputado por la Región de Atacama.

La oposición fragmentada

A diferencia del oficialismo, la oposición ha decidido no participar en primarias y presentar directamente a sus candidatos en la primera vuelta de noviembre. Esta estrategia refleja las divisiones internas y la falta de consensos dentro de los bloques opositores.

La derecha tradicional, agrupada en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), tiene como abanderada a Evelyn Matthei, de 71 años. La ex alcaldesa de Providencia, ex ministra del Trabajo y ex candidata presidencial en 2013 lidera las encuestas como una de las figuras más reconocidas del espectro político chileno.

En la extrema derecha, tres figuras disputarán el liderazgo: José Antonio Kast, del Partido Republicano, quien ya fue candidato presidencial en 2017 y 2021; Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, actual diputado conocido por sus posturas radicales; y Francesca Muñoz, del Partido Social Cristiano, formación vinculada a las iglesias evangélicas.

El panorama se completa con candidaturas de otros sectores, como Franco Parisi del populista Partido de la Gente, Ximena Rincón del partido Demócratas, Eduardo Artés como independiente del Movimiento Acción Proletaria, y Félix González del Partido Ecologista Verde.

Comparativa de principales candidatos confirmados

La carrera de los independientes

El proceso electoral chileno también contempla la participación de candidatos independientes, quienes deben cumplir requisitos específicos: tener nacionalidad chilena, al menos 35 años cumplidos, contar con todos los derechos habilitantes del voto, no estar afiliados a ningún partido político y reunir el patrocinio de 35.000 personas.

Actualmente, más de 300 aspirantes independientes están recolectando firmas para validar sus candidaturas. Entre ellos destacan figuras como el dirigente deportivo Harold Mayne-Nicholls, el senador independiente Karim Bianchi, y personalidades mediáticas como la tarotista Zita Pessagno.

Un sistema de primarias vinculante

Las primarias presidenciales en Chile constituyen un mecanismo voluntario pero vinculante. Los partidos que participan se comprometen a respaldar al ganador, independientemente de sus preferencias iniciales. Pueden votar tanto militantes de los partidos inscritos como ciudadanos independientes, aunque quienes pertenezcan a partidos ajenos al pacto no podrán participar.

A diferencia de las elecciones generales, donde el voto es obligatorio desde 2023, las primarias mantienen el carácter voluntario del sufragio, siendo la única instancia electoral en Chile que conserva esta característica. Con este escenario electoral en pleno desarrollo, Chile avanza hacia unos comicios que definirán no solo el próximo ocupante del Palacio de La Moneda, sino también el rumbo político que tomará el país sudamericano tras el gobierno de Gabriel Boric. Las fechas clave del proceso electoral chileno son: Cierre de inscripción de candidaturas para primarias: 30 de abril de 2025

Elecciones primarias (voto voluntario): 29 de junio de 2025

Primera vuelta presidencial (voto obligatorio): 16 de noviembre de 2025

Eventual segunda vuelta (voto obligatorio): diciembre de 2025

Publicación de nómina de vocales de mesa: 7 de junio de 2025

