Cómo armar una barra en casa para disfrutar de los mejores tragos

¿Por qué deberías armar una barra en casa?

Frente a la opción de pagar un servicio externo, tener una barra en casa es más económica y, además, te permite controlar la calidad de los ingredientes. Otro gran punto a favor es el entretenimiento que provee una barra manejada por la dueña o dueño de casa. Podrás explicar cómo la armaste, qué bebidas utilizas y animar a todos con tus ocurrencias mientras sirves un delicioso Ramazzotti trago que se sirve con mucho hielo (así que no te olvides de comprar).

Lo que necesitas para armar tu barra

Te recomendamos comenzar por una barra básica, si no tienes experiencia previa. Con cuatro botellas de bebidas principales (Whisky, vodka, gin y pisco) y algunos elementos para mezclar como licores y bitters, podrás armar varios tragos. Solo debés pensar en cuáles son tus bebidas favoritas, y también en los tragos que las personas disfrutan o que están de moda. Por ejemplo, esta temporada el Ramazzotti Spritz tiene mucha popularidad y te convendría tener los ingredientes para armarlo en casa.

Bebidas con bajo tenor alcohólico o sin alcohol

Las personas que no desean tomar alcohol o no quieren hacerlo en exceso también deben ser consideradas en tus reuniones. Hay muchas posibilidades: se pueden hacer jugos naturales, limonadas, té helado, etc. Para quienes no quieren tomar en exceso, los hard seltzer, como el Mistral Ice Energy, son bebidas gasificadas, sutilmente saborizadas y con 5 % de contenido alcohólico.