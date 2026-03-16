Colo-Colo vs. Huachipato: no te pierdas el gran enfrentamiento de la Liga Chilena

En la séptima ronda de la Liga de Primera, los líderes recibirán al equipo de Talcahuano. Es por esto que en exclusiva y solo para ti, la casa de apuestas 1xBet ha elaborado una previa del partido entre El Cacique y Los Acereros.

COLO-COLO LLEGÓ AL PRIMER LUGAR

Luego de la decepcionante derrota por 0-1 ante Universidad de Chile, los hombres de Fernando Ortiz lograron recomponerse y aseguraron los tres puntos en el partido fuera de casa contra Audax Italiano. El destino del partido se selló con el único gol convertido por Maximiliano Romero en el minuto cinco. Esta victoria de Colo-Colo le permitió aprender de sus errores para así ganar y situarse como el único líder de la Liga de Primera.

HUACHIPATO PERDIÓ DOS PARTIDOS SEGUIDOS

Los Acereros no solo se quedaron sin puntos tras la quinta y sexta jornada, sino que reflejaron un fútbol deficiente. En primera instancia, Huachipato perdió 0-3 como visitante ante Deportes Limache y posteriormente sufrió otra derrota por 1-3 como local ante Coquimbo Unido. El equipo de Talcahuano actualmente se encuentra en el séptimo lugar de la tabla a solo tres puntos del líder Colo-Colo.

¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR DEL PRÓXIMO PARTIDO?

Como es lo habitual, Colo-Colo se centrará en el control del balón y en los ataques de posición. Los jugadores de Fernando Ortiz usarán activamente los centros desde las bandas y buscarán al máximo goleador, Maximiliano Romero, en el área rival. El argentino ya ha metido tres goles en esta temporada de la Liga de Primera.



El líder del Cacique, Arturo Vidal, intentará recuperarse de una lesión en el área pectoral y jugar en el partido, pero su presencia en el campo de juego sigue en duda. Además, el autor de varias jugadas, Claudio Aquino, también está en riesgo de perderse el partido debido a sus problemas en la cadera.

Por su parte, Huachipato no luchará por tener la posesión del balón, sino que lo cederá a sus rivales, centrándose así en los contraataques. El jugador clave de Los Acereros es el mediocampista uruguayo, Santiago Silva, quien es bueno recuperando el balón y es excelente dando primeros pases. En cuanto al ataque, los visitantes pondrán todas las cartas en el talento goleador de Lionel Altamirano.

LAS VENTAJAS ESTADÍSTICAS DE EL CACIQUE

El equipo de Santiago es un oponente difícil para Huachipato. Colo-Colo ha ganado siete de los últimos diez partidos contra Los Acereros, solo con dos derrotas. Los marcadores de esta liga son de 16-7 a favor de El Cacique; sin embargo, Colo-Colo no ha podido obtener la victoria en los dos últimos partidos.

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Colo-colo es el favorito de este encuentro. La probabilidad de que los locales ganen es de 1,61, mientras que la probabilidad de que Huachipato tenga éxito es de un estimado de 5,19. En cuanto a un empate, la probabilidad es de 3,84.

El partido de Colo-Colo contra Huachipato se disputará el 16 de marzo en el Estadio Monumental David Arellano. ¿Estás listo para hacer una predicción sobre tu equipo favorito? También te debes estar preguntando: ¿quién es dueño de 1xBet? / Who owns 1xBet? La compañía de apuestas opera bajo una licencia internacional obtenida en Curaçao, el centro mundial de certificación de negocios de apuestas. La marca tiene 19 años de experiencia en la industria de los juegos y su impecable reputación se confirma al ser socio oficial del FC Barcelona, del Paris Saint-Germain, de la Serie A italiana, de la FIBA, de Volleyball World, de la ESL y de otras organizaciones deportivas del mundo. Cada mes, la plataforma de la compañía es visitada por más de 3 millones de personas que están encantadas de jugar con las diferentes probabilidades y los beneficios de las generosas promociones. Cabe destacar que nuestros clientes nunca han tenido un problema con 1xBet problemas / 1xBet problems.

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