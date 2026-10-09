Colo Colo vs Coquimbo Unido: formaciones, bajas y claves del encuentro

La Liga de Primera vuelve tras la fecha FIFA con un partido que mueve la parte alta de la tabla. Coquimbo Unido recibe a Colo Colo este próximo domingo 11 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha 24, un encuentro ideal para seguir en casino enjoy Antofagasta. El Cacique llega como líder con 52 puntos y 25 de ventaja sobre Coquimbo Unido.

La semana previa está marcada por las cargas físicas, el regreso de los seleccionados y las decisiones que Fernando Ortiz y Hernán Caputto deben tomar antes de entregar sus nóminas.

Alineaciones probables: las dudas de los técnicos en la previa

En Colo Colo, la principal pregunta pasa por quién llega en condiciones de jugar 90 minutos. El plantel albo afrontó la serie de cuartos de final de Copa Chile ante Deportes Puerto Montt con más de diez bajas entre convocados y lesionados. Esa rotación obligada dio minutos a juveniles y a futbolistas de recambio, pero también dejó al técnico con un rompecabezas para el regreso al torneo.

Los dos seleccionados albos que viajaron con La Roja a Norteamérica, Diego Ulloa y Leandro Hernández, vuelven tras una gira de tres partidos ante Canadá, Estados Unidos y México. Ortiz suele administrar con cuidado a los jugadores que regresan de largos viajes, por lo que su titularidad dependerá de cómo respondan en los últimos entrenamientos.

Con esos matices, una alineación probable del Cacique sería:

Colo Colo: Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid; Lautaro Pastrán, Leandro Hernández, Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.

En el arco también hay competencia. Además de De Paul, el plantel cuenta con Eduardo Villanueva y con Vozinha, el portero de Cabo Verde que llegó en agosto tras ser una de las figuras de su selección en el Mundial 2026.

En Coquimbo, Caputto tiene la tarea de recuperar la versión que en mayo le ganó a Colo Colo y goleó 3-0 a Audax Italiano en esta misma cancha. Su once de referencia es:

Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Elvis Hernández, Benjamín Gazzolo, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Cristian Zavala, Guido Vadalá, Martín Mundaca; Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.

La duda del entrenador pirata está en el ataque. Johansen ofrece presencia de área, pero el plantel también tiene la experiencia de Lucas Pratto, delantero argentino que llegó este año desde Sarmiento, y la frescura de Benjamín Chandía.

Jugadores a seguir y duelos clave en la cancha

Arturo Vidal vs Sebastián Galani. El mediocampo define el ritmo de este partido. Vidal es el jugador que ordena la salida de Colo Colo y que contagia intensidad. Galani, por su parte, es uno de los pilares del Coquimbo campeón y el encargado de cortar circuitos. Quien gane ese sector tendrá el control del encuentro.

Javier Correa vs Elvis Hernández y Benjamín Gazzolo. Correa es uno de los goleadores del campeonato y su capacidad para jugar de espaldas exige a los centrales rivales. Gazzolo llegó este año desde Huachipato con experiencia de campeón y aporta liderazgo a la última línea.

Lautaro Pastrán, la carta joven. El delantero viene de marcar el gol agónico que le dio el triunfo 1-0 a Colo Colo en Puerto Montt. Su velocidad para atacar espacios es una opción ante una defensa que, en septiembre, recibió nueve goles en tres partidos de liga.

Diego Sánchez, el muro aurinegro. El arquero de Coquimbo fue figura en la victoria 1-0 sobre Colo Colo en octubre de 2025, con atajadas determinantes en un primer tiempo de dominio albo. En partidos cerrados, su rendimiento puede valer puntos.

Juan Cornejo y la pelota detenida. El lateral izquierdo es el principal lanzador de Coquimbo. En los últimos cruces ante el Cacique, el balón parado ha sido decisivo, y el Pirata sabe que puede sacar provecho.

Los últimos cruces entre albos y aurinegros

La rivalidad reciente entre ambos clubes tiene un equilibrio que contrasta con la diferencia de puntos en la tabla. En los últimos cinco duelos, hay dos victorias para cada uno y un empate.

19 de octubre de 2025, Liga de Primera : Coquimbo Unido 1-0 Colo Colo. Bruno Cabrera desvió un tiro libre para el único gol, en un triunfo que acercó al Pirata a su primer título.

21 de marzo de 2026, Copa de la Liga : Colo Colo 1-1 Coquimbo Unido, en el Monumental.

3 de mayo de 2026, Liga de Primera : Colo Colo 3-1 Coquimbo Unido, el último triunfo albo en el torneo.

13 de mayo de 2026, Copa de la Liga: Coquimbo Unido 1-0 Colo Colo. Un resultado que terminó dejando al Cacique fuera de la carrera por las semifinales y que incluyó la expulsión de Fernando Ortiz desde la banca.

El patrón es claro: en el Sánchez Rumoroso, Coquimbo ha sido más fuerte en los cruces recientes, y en Santiago el dominio ha sido de Colo Colo.

Noticias del plantel: lesionados, suspendidos y retornos

En Coquimbo, el tema disciplinario siempre está en la conversación. El equipo de Caputto fue durante la temporada uno de los que más expulsiones acumuló en la Liga de Primera, algo que el propio técnico cuestionó públicamente. Mantener once jugadores en cancha será una condición básica para competir ante el puntero.

¿Qué jugadores del plantel están lesionados?

En Colo Colo, el regreso de los seleccionados es la gran noticia de la semana. Ulloa, autor de un gol en la derrota 4-2 de La Roja ante Estados Unidos, y Leandro Hernández vuelven a disposición. También es un retorno importante para el plantel recuperar a los jugadores que no estuvieron en la serie de Copa Chile por lesión.

La nómina oficial de Ortiz despejará las dudas finales. El técnico ha sido claro durante la temporada en su criterio: si un jugador no está al cien por ciento, no viaja. Esa política puede dejar fuera a algún nombre importante si no supera las molestias.

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