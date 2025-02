Christiane Endler: una nueva leyenda aparece en el fútbol chileno

Cuando de fútbol chileno se habla, varias figuras del deporte como Arturo Vidal y Marcelo Salas son los primeros que salen a relucir, y no es para menos. El historial de ambos jugadores al jugar en distintas ligas tanto nacionales como internacionales los han convertido en algunas de las piezas clave de la Roja.

No obstante, aunque el fútbol masculino suele llevarse la gloria cuando se habla del deporte rey, cada cierto tiempo aparece en escena alguna jugadora que destaca por su magnífico juego de piernas y trabajo en equipo.

Una de estas grandes estrellas chilenas no es otra que Christiane Endler, y en este artículo podrás conocer más a fondo de los hechos y estadísticas que han convertido a esta futbolista en objetivo de los cazatalentos. No obstante, hay que entender la importancia de estas estadísticas para quienes no siguen tan de cerca este deporte.

Biografía de Christiane Endler: ¿quién es Tiane?

Hay un largo listado de hechos que demuestran las grandes proezas que esta maravilla chilena ha logrado a lo largo de su carrera, pero es necesario conocerla desde sus orígenes…

Habilidad innata para el deporte

La peculiaridad de su nombre proviene de su padre, cuya descendencia es alemana, así c omo su amor por el deporte; de hecho, desde la temprana edad de 10 años, «Tiane» Endler ya estaba en la búsqueda de algún deporte que tuviera toda su atención. Ha practicado hockey, baloncesto, tenis, natación y voleibol, pero fue en el fútbol donde encontró su verdadera vocación.

Los inicios de su carrera se llevaron a cabo tanto en el Colegio Alemán de Santiago como en el Club Deportivo Santiago Oriente, ambos con la posición de delantera. Su habilidad con el balón le permitió conseguir un lugar en la selección nacional femenina sub-17 a sus 17 años de edad.

Probablemente uno de los hechos más memorables de la carrera de Tiane fue un consejo que su entrenador para la época, Marco Cornez, le dió; le recomendó jugar en la posición de arquera, ya que tenía buenos reflejos y su gran tamaños (1,83 metros) serían perfectos para dicha posición. Desde entonces, la historia se contó por sí sola.

La mejor arquera de todo Chile (y quizás del mundo)

El mundial Sub-20 celebrado en el 2008 fue el momento de brillar de Tiane, quien como portera logró captar la atención de la fanaticada y, por supuesto, de los cazadores de talentos. No obstante, no fue sino un año después que la chilena finalmente logró llegar a una posición elevada junto a su equipo dentro de la Primera División (6to lugar). A dicho resultado se le sumó a su historial el título de «Mejor deportista del fútbol femenino de Chile», título que mantendría desde el año anterior.

Luego, en el año 2010, logró posicionarse en la final de la Copa Libertadores junto a su equipo, el Everton, enfrentamiento que concluyó en su derrota frente al Santos F.C. de Brasil un gol a cero. Aun así, su desempeño en la cancha le otorgó su tercer título de Mejor deportista.

Una copa en casa y un salto en ligas internacionales

La primera copa que logró alzar Tiane Endler fue la Copa Libertadores del 2012, evento en el que para ese entonces formaba parte del Colo Colo. Su oponente, el Fox Cataratas F.C. de Brasil, dió una dura batalla durante el tiempo reglamentario, lo que provocó un empate y una ronda de penales a completar.

Por supuesto, esto significaba que entraban en el elemento de Christiane, quien gracias a sus atajadas se consolidó junto al Colo Colo como los campeones de la Copa Libertadores.

Su magnífico desempeño como arquera le aseguró también una beca en la Universidad del Sur de Florida, lugar donde jugaría fútbol durante dos años (desde 2012 hasta 2014).

En Estados Unidos, se dedicó a aprender sobre negocios, mientras que a su vez seguía practicando el deporte que le apasionaba para los South Florida Bulls; no obstante, la chilena dejaría la carrera al poco tiempo para dedicarse nuevamente de lleno al fútbol, momento en el que sería reclutada por el Chelsea L.F.C.

Su estancia en este equipo fue donde su popularidad creció aun más, al punto que alcanzó la de otras grandes deportistas del momento, como la inglesa Marie Hourihan y la estadounidense Rebecca Bull.

Un viaje a Francia que lo cambiaría todo

Tiane participó en el Chelsea L.F.C. durante unos cinco años, momento en el que decidió regresar de vuelta a Chile como portera del Colo Colo. Sin embargo, esto duró muy poco tiempo, ya que en 2017 fue reclutada por el Paris Saint-Germain de Francia para jugar en la División Femenina de fútbol del país europeo.

Su participación en el equipo duró unos cuatro años, momento en el que fue transferida al Olympique Lyonnais, también de Francia, equipo para el que juega en la liga europea hasta la fecha.

El fin de Tiane con la Roja

Una noticia que rompió la ilusión de muchos chilenos fue que Tiane dejaría de lado a la selección nacional de Chile en 2023, quien para aquel entonces sería la capitana de la Roja. Tal noticia vendría tiempo después de su participación en los Juegos Olímpicos en Tokio (2020) y el Mundial FIFA 2019.

Esta noticia vendría acompañada no solo de una dura opinión de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile (ANFP) sobre la poca inversión que tiene el país por las futbolistas femeninas que en ella participan, sino por el respaldo de otras celebridades del deporte como el exfutbolista Claudio Bravo, quien la defendió con su opinión tras obtener una medalla de oro en los Juegos Olímpicos Panamericanos de 2023. “Creo que no hay mejor forma de retirarse que ganando una medalla…”, dijo el jugador retirado.

No obstante, una entrevista realizada recientemente por el diario deportivo AS revela que la chilena podría volver a su país, aunque por los momentos no se ve jugando para la aunque por los momentos no se ve jugando para la selección chilena debido a los comentarios ya expresados más arriba.

Cabe mencionar que actualmente Tiane se encuentra estudiando Gestión Deportiva, además de haber completado varios másters y prepararse para continuar su carrera con un post grado. Además, su contrato con el Olympique de Lyon aún se mantiene vigente hasta el 2027, por lo que aún queda mucho fútbol que dar por parte de la estrella del fútbol chilena.

Títulos obtenidos por Tiane en su carrera

Ya se han visto muchos deportistas acumular un largo historial de premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, pero Tiane Endler trae consigo uno de los más abultados y variados que se han visto no solo en la historia del fútbol femenino sino en el deporte en general.

La jugadora de Chile ha recibido los siguientes premios y reconocimientos a lo largo de su carrera:

● Mejor deportista del fútbol femenino de Chile (2008, 2009 y 2010)

● Premio Zamora (2017)

● Mejor arquera de la Liga Francesa (Temporadas 2018-2019, 2020-2021 y 2022-

2023)

● Mejor Deportista del año según el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile

(2019)

● Mejor portera del mundo según The Guardian (2020)

● Mejor portera del mundo según la IFFHS (2021 y 2022)

● Ganadora del Premio The Best FIFA (2021, mejor arquera)

Además de todos estas condecoraciones, Tiane también ha sido nombrada como una de las mejores jugadoras según la FIFPro , así como miembro del equipo ideal según la FIFA en 2020.

La arquera también fue elegida como Embajadora de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, título que, junto a todos los demás de la lista anterior, la han convertido en una de las figuras más prominentes del fútbol y el deporte en general.

Finalmente, el diario inglés The Herald incluyó a Tiane como una de las 100 mejores jugadoras de fútbol femenina del año 2024, ranking en el que solo figura Christiane como la única jugadora chilena del listado.

Historial de Christiane Endler

El historial de Endler es bastante más amplio que el de muchos otros futbolistas. Hasta la fecha, ha participado en un total de 107 partidos (11 en Chile y 96 en Francia), de los cuales 31 han concluido sin ningún gol en contra.

A lo largo de toda su carrera, solo ha recibido 49 goles en contra y ha sido titular en 66 oportunidades, y aunque sus primeros días habría sido como delantera, su habilidad como guardameta es lo que le ha permitido mantenerse en la cima de las mejores futbolistas de la historia.

Con respecto a su valor en el mercado, es probablemente una de las jugadoras más caras del mundo, con un valor de 140 mil euros según el sitio especializado Soccerdona.

¿Quiénes son las mejores futbolistas de Chile después de Tiane?

Aunque Christiane Endler es sin duda la jugadora número uno de fútbol originaria de Chile, existen otras figuras femeninas del fútbol chileno que también se han posicionado entre las mejores.

A continuación, se hará mención de algunas de las mejores jugadoras según su posición y nominación en la reciente ceremonia Gala Crack 2024 que premia a las mejores jugadoras de fútbol de Chile:

● Jaidy Ventes, que juega para Deportes Iquique y que también juega en la posición

de arquera al igual que Christiane.

● Fernanda Araya, una delantera que dejó de lado recientemente a la Universidad de

Chile para jugar en Ecuador, aunque no antes de llevarse consigo un premio a la

Mejor Jugadora en la ceremonia.

● Michelle Acevedo, jugadora del Colo-Colo en la posición de defensora lateral

derecha.

● Yenny Acuña, también del Colo-Colo y cuyo puesto de delantera central le ha

otorgado un puesto en esta lista.

● Su Helen Galaz, jugadora como mejor defensa central derecha para el Santiago

Morning.

El siguiente paso de Christiane Endler

Tras lograr tan impresionante cantidad de nominaciones y premios, es difícil pensar que Tiane tiene aún metas por cumplir ya a sus 33 años de edad; sin embargo, los datos revelados en la entrevista antes mencionado dan a entender que seguirá como jugadora por un tiempo más, pero que no dejará del deporte incluso en su retiro.

Es una suposición pensar que la leyenda del fútbol femenino originaria de Chile continuará en el deporte como directora técnica o algún cargo similar, pero ver nuevas estrellas formar parte del deporte con su ayuda sería algo que todos los chilenos sin duda querrán ver.