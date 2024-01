Chilena residente en Hawái se lanza contra turistas que vistan la isla y se convierte en blanco de críticas en redes sociales: “No los queremos”

Malia Luna, joven chilena que reside en Hawái, se hizo viral en redes sociales al criticar duramente a los turistas que visitan la concurrida isla ubicada en Estados Unidos.

A través de su cuenta de TikTok, la joven nacida en Chile compartió un video en respuesta de un influencer estadounidense que señalaba a Hawái como uno de los lugares “menos amigables” del país norteamericano, el que generó polémica entre los demás usuarios.

"¿Por qué la gente se sorprende tanto cuando llegan acá a Hawái y se encuentran con que la mayoría de las personas que vivimos acá no queremos turistas? Literalmente, llevamos años diciéndoles que ¡por favor dejen de venir!”, expuso la mujer, quien asegura que su familia paterna es de la isla.

“No solamente estamos cansados de los turistas por su actitud, su falta de respeto, sino que también porque con el sobreturismo destruye nuestras islas. El sobreturismo destruye nuestras islas, nuestros corales”, añadió Malia.

“No se sorprendan si es que llegan acá a Hawái y se encuentran con que la gente no es amigable, como la muestran en las películas (...) No se sorprendan si es que vienen y se dan cuenta que no los queremos”, concluyó.

Sus dichos causaron una ola de comentarios en la red social, donde recibió cientos de respuestas de los demás usuarios volviéndose viral, dentro de las que destacaban algunas en tono sarcástico, mientras que otros apuntaban a que buena parte del PIB de Hawái es precisamente producto del turismo.

“La que no nació en Hawái diciendo que no le gustan los turistas”, “Oye bonita, el 90% del PIB de Hawaii es turismo”, “El turismo es literalmente su economía… Me pregunto como sera si ya no tuvieran turistas de que manera de ganarian la vida?”, “Yo enterándome que la dueña de Hawái es chilena”, fueron parte de los comentarios.

