Un alfarero en el infierno y una batalla de globos de agua: Chile reunió 72 videojuegos en Steam. Algunos pueden probarse gratis.

Una demo permite descubrir un juego antes de comprarlo. En otros formatos, las comparativas de tiros gratis por registro sin depósito explican ofertas de casinos que se activan al crear una cuenta, qué incluyen y los requisitos para retirar premios. Son experiencias distintas.

Una vitrina que reúne mucho más que estrenos

El 12 de noviembre, Indie Fest Chile presentó su segunda edición con 72 proyectos nacionales. La selección llegó a Games From Chile, una vitrina de Steam con títulos publicados, próximos lanzamientos, descuentos y pruebas. No significa que los 72 títulos se hayan estrenado el mismo día.

La transmisión reunió más de 30.000 visualizaciones entre el canal principal y quienes la compartieron en sus propias emisiones. Para un estudio pequeño, aparecer en esa portada permite que alguien vea su tráiler, pruebe el juego o lo añada a su lista de deseados.

Hay proyectos de estudiantes, equipos pequeños y estudios con experiencia. Esa mezcla cuenta mejor la historia que una lista de ventas. Chile no está produciendo un único tipo de videojuego.

Un artesano en el infierno y una guerra de globos

En Greda Inferno, Néstor es un alfarero del sur de Chile que termina en el infierno. Su herramienta no es una espada. Tiene que modelar piezas de cerámica para avanzar en una historia llena de personajes extraños. La idea mezcla un oficio tradicional con mecánicas de creación y gestión.

Don Pepe y sus globos, del estudio Ibis Interactive de Valdivia, propone algo casi opuesto. Hasta cuatro jugadores se enfrentan con bombas de agua y gana quien consigue mantenerse seco. Suena a juego de patio convertido en competencia digital, con una demo que permite entender la gracia antes de decidirse.

En Colorbound, de Panpipe Studio, el color no sirve solo para decorar. Se utiliza para resolver acertijos y recorrer plataformas, con referencias culturales sudamericanas. El proyecto comenzó como una idea para una competencia de desarrollo y terminó llegando a computadoras y consolas.

Tres juegos. Tres formas de llamar la atención sin intentar copiar al éxito del momento.

Por qué una demo puede valer más que un anuncio

Un tráiler muestra lo que el equipo eligió enseñar. Una demo pone los controles en manos del público. Si el salto se siente torpe, el acertijo resulta confuso o el combate tarda demasiado en empezar, el estudio puede recibir comentarios antes de terminar el producto.

En la selección chilena hay pruebas de Greda Inferno, Litmustest, Colorbound y Don Pepe y sus globos. No son versiones completas gratuitas. Su función es enseñar una parte de la experiencia y ayudar al jugador a decidir si quiere seguirla.

Antes de descargar una, conviene comprobar:

Disponibilidad : algunas demos permanecen publicadas y otras se retiran después de un evento.

Compatibilidad : revisar sistema operativo, espacio libre y requisitos mínimos.

Tipo de prueba : una demo, un playtest y un acceso anticipado no ofrecen lo mismo.

Estado del proyecto: un juego anunciado todavía puede cambiar antes del lanzamiento.

Para el desarrollador, cada prueba también puede revelar errores difíciles de descubrir dentro del equipo. Para el jugador, reduce la posibilidad de comprar a ciegas.

Del showcase a un mercado lleno de competidores

Tener una vitrina no elimina el problema de hacerse visible. Steam reúne lanzamientos de todo el mundo, y un estudio pequeño compite por segundos de atención. Un buen nombre, una imagen reconocible y una demo clara pueden ser tan decisivos como una campaña costosa.

La presencia chilena ya se había extendido a otros escenarios. Diecinueve estudios integraron una delegación nacional en la Game Developers Conference de San Francisco y seis demos chilenas participaron en una edición de Steam Next Fest. Allí pueden mostrar prototipos y conocer editores.

La Chile Game Conference sumó encuentros presenciales y una premiación con 24 finalistas en ocho categorías. Colorbound encabezó las nominaciones con seis. Los eventos no garantizan ventas, pero ayudan a que un proyecto deje de ser conocido solamente por su propio equipo.

Lo que puede quedar después de apagar la transmisión

El público puede llegar por un video y quedarse por un detalle: el barro que moldea Néstor, una bomba de agua que falla por centímetros o un escenario que cambia al recuperar sus colores. Esas ideas se recuerdan mejor que una cifra de catálogo.

Las demos permiten que esa curiosidad tenga una respuesta inmediata. No hace falta comprar para saber cuál interesa. Basta probarlos, observar cómo funcionan y seguir a los estudios que despiertan ganas de continuar.

Los 72 videojuegos no son 72 éxitos asegurados. Son 72 oportunidades de mostrarse juntos, con estilos y equipos distintos, ante un público que quizá nunca habría buscado videojuegos chilenos por su cuenta. La parte más interesante empieza cuando alguien descarga uno y descubre que quiere jugar otro capítulo.

PURANOTICIA