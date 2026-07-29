Apuestas deportivas en Chile: un mercado que crece mientras la ley sigue en el Congreso

Quién no se ha topado, mientras mira un partido, con dos o tres anuncios de casas de apuestas antes de que termine el primer tiempo. Me pareció raro que un mercado tan visible siguiera operando en Chile sin una ley específica que lo ordene, así que decidí investigar qué tan grande es realmente y qué se sabe sobre su lado menos publicitado.

Un mercado que creció más rápido de lo que esperaba

Lo primero que encontré fue el tamaño del negocio. Según cifras de H2 Gambling Capital presentadas por el analista Ed Birkin en un seminario de la Cámara de Comercio, el mercado chileno de apuestas y juego en línea pasó de US$380 a cerca de US$650 millones en solo un año, con una proyección de superar los US$1.400 millones hacia 2030 — más o menos un 0,3% del PIB del país. Hay estimaciones rivales que hablan de cifras varias veces más altas, pero incluso con el número más conservador, estamos hablando de un mercado que se triplicará en cinco años sin que exista todavía un marco legal dedicado a supervisarlo.

Por qué la ley sigue sin llegar

Lo que más me sorprendió fue confirmar que este vacío no es nuevo: el proyecto que busca regular las plataformas de apuestas en línea lleva en el Congreso desde marzo de 2022 y recién este año fue calificado con suma urgencia. Sobre los detalles de esa tramitación — la superintendencia que crearía, el impuesto propuesto y el registro de autoexclusión que contempla — este mismo medio ya hizo un repaso sobre el estado de la regulación de apuestas, así que no voy a repetir esa parte aquí. Lo que sí quiero dejar claro es que, mientras ese proyecto sigue su trámite, cualquier persona que apueste hoy lo hace en un terreno donde la protección al usuario todavía depende casi por completo de qué tan informado esté antes de registrarse.

Cómo investigar antes de registrarse en cualquier plataforma

Esa falta de un marco único hace que la tarea de comparar operadores —licencias, condiciones de retiro, soporte al cliente— recaiga en el propio usuario, más que en un regulador. Para quien quiera hacer ese ejercicio antes de decidir dónde apostar, revisar algo como el ranking de casas de apuestas online en Chile de The Playoffs ayuda a entender qué diferencias existen entre plataformas antes de registrarse en cualquiera de ellas, en lugar de guiarse solo por el bono más llamativo del momento.

Lo que encontré sobre el lado menos publicitado

La parte que más me detuvo fue otra: un estudio de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, elaborado junto a la Corporación Juego Responsable, encontró que un 11,7% de los adultos encuestados en el Gran Santiago presenta conductas de juego riesgoso o patológico — una cifra que, para ponerla en contexto, es más de cinco veces el 2,2% que la misma comparación asocia al consumo de pasta base o cocaína según la encuesta nacional de drogas de SENDA. Del total, un 2,4% calificó estrictamente como jugador patológico. Son números que no suelen aparecer junto a las cifras de crecimiento del mercado, pero que explican por qué varios académicos han pedido que cualquier ley de apuestas incluya, desde el diseño, mecanismos reales de prevención.

Señales que vale la pena tomar en serio

Con esos datos en mente, me pareció importante no cerrar esto con un simple "juegue con responsabilidad". Algunas señales concretas que conviene observar, en uno mismo o en alguien cercano: necesitar apostar montos cada vez más altos para sentir la misma emoción, intentar recuperar una pérdida apostando de nuevo casi de inmediato, ocultar a la familia cuánto tiempo o dinero se está destinando a esto, o descuidar el trabajo y las relaciones personales por seguir apostando. Quien reconozca varias de estas señales puede contactar a Jugadores Anónimos Chile al +56 9 4407 2802, o buscar orientación con la Corporación Juego Responsable, la misma organización detrás del estudio de la USACH.

Lo que me queda de esta investigación

Terminé este ejercicio con una sensación mixta. Por un lado, es un mercado que evidentemente le interesa a mucha gente y que va a seguir creciendo con o sin ley: ningún proyecto en el Congreso va a frenar de un día para otro un negocio que ya mueve cientos de millones de dólares al año. Por otro, la brecha entre lo rápido que crece el negocio y lo lento que avanza su regulación es exactamente el tipo de espacio donde conviene informarse por cuenta propia antes de involucrarse, más que esperar a que la ley llegue primero. Si algo me quedó claro tras revisar estas cifras es que el usuario chileno, hoy, sigue siendo su propio regulador — y eso, mientras el proyecto de ley siga durmiendo en segundo trámite, no va a cambiar pronto.

PURANOTICIA