Transformación digital en Chile: cómo los servicios están cambiando la vida cotidiana

Solicitar un certificado, pagar una cuenta, pedir una hora médica o comunicarse con una empresa ya no exige necesariamente trasladarse hasta una oficina. En pocos años, los servicios digitales pasaron de ser una alternativa complementaria a convertirse en una parte habitual de la vida cotidiana de millones de personas en Chile.

Este cambio puede facilitar trámites, reducir tiempos de espera y acercar prestaciones a quienes viven lejos de los principales centros urbanos. Sin embargo, también genera dificultades para las personas que no cuentan con una conexión estable, un dispositivo adecuado o los conocimientos necesarios para desenvolverse con seguridad en internet.

La transformación digital, por lo tanto, no consiste únicamente en trasladar formularios desde el papel a una pantalla. Su verdadero desafío es rediseñar los servicios para que sean más simples, accesibles y útiles, sin abandonar a quienes todavía necesitan atención presencial o acompañamiento.

Los trámites digitales se integran a la rutina

Durante años, realizar un trámite significaba organizar el día en torno a horarios de atención, viajes y filas. Actualmente, numerosas gestiones pueden completarse desde un teléfono o computador, incluyendo solicitudes de documentos, consultas de beneficios, pagos y reservas de atención.

La plataforma de Gobierno Digital de Chile reúne herramientas como ClaveÚnica, DocDigital y sistemas destinados a facilitar la digitalización de procedimientos administrativos. ClaveÚnica, por ejemplo, permite utilizar una misma identidad digital para ingresar a distintos servicios estatales.

La principal ventaja para la ciudadanía es el ahorro de tiempo. Una persona que trabaja durante el horario habitual de atención puede iniciar un trámite durante la noche, mientras que alguien que vive en una zona rural puede evitar un viaje de varias horas para obtener información o entregar antecedentes.

Esta flexibilidad es especialmente valiosa para quienes cuidan a niños, personas mayores o familiares con dependencia. Para muchas familias, cada desplazamiento implica coordinar horarios, transporte y apoyo de terceros. Cuando el servicio funciona correctamente, la digitalización puede aliviar una carga que suele permanecer invisible.

La transformación también alcanza a las empresas

Los cambios no se limitan al Estado. Bancos, empresas de telecomunicaciones, supermercados, clínicas, comercios y compañías de transporte han incorporado aplicaciones, pagos electrónicos, asistentes virtuales y canales de autoservicio.

Estas herramientas permiten consultar saldos, modificar planes, realizar compras o resolver solicitudes sin acudir a una sucursal. También pueden entregar información en tiempo real, como el estado de un pedido, la disponibilidad de una hora o la ubicación aproximada de un vehículo.

En algunos casos, la automatización agiliza procesos repetitivos y permite que los equipos humanos se concentren en consultas más complejas. Sin embargo, cuando una empresa elimina sus canales tradicionales sin ofrecer una alternativa clara, el supuesto avance puede transformarse en una nueva barrera.

Un asistente virtual que repite respuestas genéricas no sustituye a una persona capaz de comprender una situación particular. La eficiencia debe medirse no solo por la cantidad de solicitudes procesadas, sino también por la capacidad de entregar soluciones comprensibles y oportunas.

Servicios digitales en salud, educación y transporte

La digitalización tiene efectos especialmente visibles en áreas fundamentales. En salud, las plataformas permiten agendar horas, revisar resultados de exámenes y realizar determinados controles a distancia. En educación, estudiantes y apoderados pueden acceder a materiales, calificaciones y comunicaciones institucionales.

En transporte, las aplicaciones ayudan a planificar recorridos, revisar tiempos estimados de llegada y utilizar medios de pago digitales. Para quienes se movilizan diariamente entre comunas de la Región de Valparaíso, disponer de información actualizada puede reducir la incertidumbre frente a modificaciones o interrupciones del servicio.

Puranoticia mantiene una cobertura constante de los temas que afectan a las comunidades de la zona central, incluyendo las novedades de la Región de Valparaíso, el transporte, los servicios básicos y las decisiones de las autoridades locales.

La cercanía territorial sigue siendo relevante en un entorno digital. Una plataforma puede funcionar a nivel nacional, pero sus efectos cambian según la conectividad disponible, la distancia respecto de las oficinas y las características de cada comunidad.

La comodidad digital también exige precauciones

El crecimiento de los servicios en línea ha multiplicado la cantidad de cuentas, contraseñas y datos personales que circulan por internet. En una misma semana, una persona puede ingresar información en plataformas bancarias, comercios, aplicaciones de transporte y sitios de entretenimiento como Novibet.

Esta rutina exige adoptar hábitos básicos de seguridad. Utilizar contraseñas diferentes, activar la verificación en dos pasos y evitar conexiones públicas para realizar operaciones sensibles puede disminuir el riesgo de accesos no autorizados.

También es importante desconfiar de mensajes que solicitan información con urgencia. Los intentos de fraude suelen imitar la apariencia de instituciones conocidas y advertir sobre supuestos bloqueos, premios o pagos pendientes. Antes de abrir un enlace, conviene ingresar directamente al sitio oficial o contactar a la organización mediante sus canales verificados.

La responsabilidad no puede recaer únicamente sobre los usuarios. Las instituciones deben diseñar sistemas seguros, informar con claridad qué datos recopilan y contar con mecanismos rápidos para atender incidentes o reclamos.

El riesgo de profundizar la brecha digital

No todas las personas se benefician de la transformación digital en la misma medida. En sectores con mala conectividad, una página lenta o una videollamada inestable puede impedir el acceso a una prestación. También existen diferencias relacionadas con la edad, los ingresos, la discapacidad y el nivel educacional.

La Estrategia de Transformación Digital Chile Digital 2035 plantea que el desarrollo digital debe ser inclusivo, productivo y sostenible. Entre sus componentes se encuentran la infraestructura, las habilidades digitales, los derechos de las personas y la digitalización de la economía.

Esto significa que disponer de internet no es suficiente. Las personas también necesitan equipos adecuados, conocimientos para utilizarlos y confianza para reconocer posibles riesgos. Quien depende de un familiar para realizar cada trámite no disfruta de una autonomía digital plena, aunque tenga conexión en su hogar.

Las personas mayores suelen enfrentar dificultades adicionales cuando las plataformas utilizan letras pequeñas, instrucciones ambiguas o pasos innecesarios. Lo mismo ocurre con quienes tienen problemas visuales, auditivos o motores cuando los sitios no cumplen criterios de accesibilidad.

La atención presencial sigue siendo necesaria

Uno de los errores más frecuentes de la transformación digital es asumir que todas las personas desean o pueden utilizar exclusivamente canales remotos. Para algunos usuarios, una aplicación resulta rápida y cómoda; para otros, puede provocar ansiedad, confusión o temor a equivocarse.

Mantener atención telefónica y presencial no representa un retroceso. Es una forma de asegurar que la modernización no se convierta en exclusión. Los servicios más efectivos son aquellos capaces de combinar distintas modalidades y permitir que cada persona elija la que mejor se adapte a su situación.

También debe existir apoyo para quienes están aprendiendo. Instrucciones sencillas, tutoriales accesibles y funcionarios capacitados pueden marcar la diferencia entre completar una gestión y abandonarla por frustración.

La empatía resulta fundamental. Detrás de cada error de ingreso, documento faltante o contraseña olvidada hay una persona que intenta acceder a un derecho, resolver un problema o cumplir una obligación.

Hacia servicios digitales centrados en las personas

El avance tecnológico continuará modificando la relación entre ciudadanos, empresas e instituciones. La inteligencia artificial, la automatización y la interoperabilidad permitirán anticipar necesidades, reducir duplicaciones y entregar respuestas más personalizadas.

No obstante, un servicio moderno no es necesariamente aquel que incorpora más tecnología. Es el que permite resolver una necesidad de manera segura, comprensible y justa. Una plataforma sencilla puede resultar mucho más innovadora que un sistema sofisticado que nadie logra utilizar.

Para que la transformación digital mejore realmente la vida cotidiana, debe considerar las diferencias territoriales y sociales de Chile. Esto requiere inversión en conectividad, formación, protección de datos y accesibilidad, junto con canales humanos capaces de intervenir cuando la tecnología no entrega una respuesta.

La digitalización puede acercar servicios y devolver tiempo a las personas. Pero su éxito dependerá de que el progreso no se mida únicamente en trámites completados, sino también en confianza, inclusión y calidad de atención.

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