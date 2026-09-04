Anfield vuelve a calentarse: apuesta sin riesgo en el Liverpool vs Atlético de Madrid

Anfield acoge su primer partido de la fase de grupos de la Champions League de la temporada 2026/27. El 9 de septiembre, el Liverpool vuelve a iniciar su andadura europea en casa frente al Atlético de Madrid. Diego Simeone regresa al estadio donde su equipo perdió el año pasado en el tiempo de descuento.

La nueva era del Liverpool

El 30 de mayo, un año después de ganar el título de la Premier League, Arne Slot fue destituido. Su sustituto fue Andoni Iraola, que firmó un contrato de dos años con los Reds. Dirigió con éxito al Bournemouth durante tres temporadas, construyendo el equipo en torno a un estilo de juego audaz y ofensivo y llevando al club a las competiciones europeas por primera vez. Este es exactamente el tipo de fútbol que esperan los aficionados del Merseyside: agresivo y dominante. De momento, las cosas no han ido sobre ruedas: la temporada comenzó con dos empates con muchos goles contra el Newcastle y el Nottingham Forest. El próximo compromiso es un partido a domicilio contra el Ipswich Town el 4 de septiembre. La apretada agenda deja al equipo con poco tiempo para recuperarse antes de enfrentarse al Atlético.

El Liverpool terminó quinto en la Premier League la temporada pasada; llegó a los cuartos de final de la Champions, pero fue eliminado por el PSG. Los aficionados de Anfield buscan algo más que una simple victoria: quieren una señal de que ha comenzado una nueva era para el club.

La reconstrucción del Atlético

El equipo de Diego Simeone afronta el partido con una plantilla renovada. Este verano, el club fichó a Kang-in Lee, procedente del PSG, por 35 millones de euros, y el surcoreano se ha quedado con el dorsal número 7 tras la marcha de Antoine Griezmann. Anteriormente, en ese mismo mercado de fichajes, el club también incorporó al lateral izquierdo Álex Grimaldo, al centrocampista defensivo Morten Hjulmand y al defensa central Cristian Romero. Ademola Lookman ya se había incorporado al equipo madrileño procedente del Atalanta en febrero y está dejando huella: en el primer partido de la temporada, el equipo goleó al Sevilla por 3-1 a domicilio, con un doblete de Álex Baena y un gol de Lookman que puso el 3-0 antes del descanso. El delantero argentino Julián Álvarez se quedó fuera de la convocatoria para ese partido en medio de rumores sobre su posible fichaje por el Barcelona, aunque el club ha descartado públicamente su venta.

Anfield ha sido un escenario en el que el Atlético ha demostrado su carácter. Hace un año, el equipo madrileño sufrió allí una derrota por 3-2: Marcos Llorente empató en dos ocasiones, pero Virgil van Dijk marcó el gol de la victoria en el minuto 90+2, y la noche terminó con una tarjeta roja para Simeone. En marzo de 2020, los papeles se invirtieron: Llorente marcó dos goles para remontar el 2-0 en contra del Madrid y eliminar al Liverpool. Ahora, una plantilla renovada intentará aguar el debut europeo de Andoni Iraola al frente de los Reds.

Prueba de resistencia

El 9 de septiembre, los equipos se enfrentan a su primera gran prueba europea. ¿Podrá el Liverpool recuperar su regularidad? ¿O derrotará el Atlético a los de Merseyside en la Champions League por primera vez desde 2020?

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