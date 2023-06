América Latina es uno de los mercados de eSports con mayor crecimiento en el mundo

Los eSports o deportes electrónicos se han convertido en una actividad que va más allá del entretenimiento, ahora representa una importante fuente de ingresos para los países y los aficionados tienen la posibilidad de entretenerse mientras llevan a cabo su vida profesional.

Esta actividad ha tenido un auge valioso a nivel mundial y América Latina ha contribuido exponencialmente con el crecimiento, pues se trata de un mercado que cuenta con millones de usuarios y que genera cientos de millones en ingresos, siendo su aumento uno de los más relevantes en la industria.

América Latina es el tercer mercado con más jugadores en el mundo

Gracias a las nuevas regulaciones y a los avances en las leyes de los países que integran a la región de América Latina, más jugadores tienen acceso a esta actividad de forma segura, tanto a los videojuegos como a los juegos de azar en línea, esta última una actividad que está en pleno auge tanto en Chile como en toda la región.

Ahora bien, solo basándonos en los eSports, el crecimiento que se prevé para este año es interesante, ya que, de acuerdo a análisis realizados por la empresa especializada en videojuegos, Newzoo, para finales del 2023 la audiencia global superará los 500 millones, siendo América Latina una de las plazas principales con una contribución del 10% de esos números.

Las cifras de jugadores comenzaron a incrementar durante la crisis sanitaria, donde se vio un mayor consumo de los juegos en línea y videojuegos, se registró un 4% de jugadores nuevos y 17% de jugadores antiguos regresaron a la actividad en la región latinoamericana. Solo en el 2021 el consumo de videojuegos se incrementó en un 62%, el crecimiento en la región fue del 10,3% (en ese mismo año).

Además, los ingresos del mercado global fueron de más de mil millones de dólares, en ese momento, México y Brasil lideraron las entradas con el 3% de los ingresos globales y para los años siguientes, ambos son mercados con el mayor potencial de crecimiento junto a Argentina y Chile.

Los móviles son los principales responsables del auge de los deportes electrónicos

El crecimiento de los eSports en América Latina se ha impulsado por diversos factores, pero el principal son los juegos móviles. La cifra de personas con móviles y acceso a internet ha aumentado significativamente en la región, así que, más jugadores prefieren jugar desde los móviles. Además, el acceso a los juegos “free-to-play” o “F2P” (juegos gratuitos) se ha incrementado.

No obstante, la media de gasto en videojuegos en la región es de aproximadamente 28 dólares, una media baja, si la comparamos con otros mercados. Aun así, los números son positivos y juegos como FIFA, League of Legends y Call Of Duty, repuntan las listas como los favoritos y los más jugados en América Latina.

