Alejandro Tabilo – el mejor tenista sudamericano de la actualidad

Alejandro Tabilo, quien desde mediados del año pasado ostenta el ranking ATP más alto entre los tenistas sudamericanos.

Nacido en 1997 en Toronto, Canadá, Alejandro podría haber competido bajo la bandera de la hoja de arce. Sin embargo, Tabilo está orgulloso de sus raíces chilenas y representa a nuestro país en las canchas de tenis. Se convirtió en profesional en 2015, pero alcanzó su punto máximo recién en 2024.

El pasado enero, Alejandro inició la temporada con una victoria en el Auckland Open, su primer título en un torneo ATP. En Nueva Zelanda, venció en la final al japonés Taro Daniel, tras superar al británico Cameron Norrie, semifinalista de Wimbledon 2022, y al prometedor francés Arthur Fils.

Un mes después, Tabilo estuvo cerca de conquistar su segundo título ATP 250, pero perdió en la final del Chile Open ante el argentino Sebastián Báez. Sin embargo, no se fue con las manos vacías de su tierra natal: se coronó campeón en dobles junto a su compatriota Tomás Barrios Vera.

A finales de junio, Alejandro alcanzó su tercera final ATP de 2024 y logró quedarse con el título en el Mallorca Championship. En la tierra de su ídolo Rafael Nadal, se destacó con victorias sobre el veterano francés Gaël Monfils y la joven promesa checa Jakub Menšík.

Gracias a estos logros, el 1 de julio de 2024, Tabilo llegó al puesto 19 del ranking ATP, su mayor éxito hasta el momento. Ese mismo día, se convirtió en el mejor tenista no solo de Chile, sino de toda Sudamérica.

Sin embargo, el hito más impresionante de su carrera fue su victoria sobre Novak Djokovic en la tercera ronda del Masters de Roma 2024. No cualquier tenista puede presumir de vencer al número uno del mundo y al jugador más laureado de la historia. El 15 de mayo de 2024, el serbio cayó con un contundente 2-6, 3-6, cometiendo 5 dobles faltas y 12 errores no forzados. En contraste, Alejandro jugó con gran confianza: superó a Djokovic en tiros ganadores (12-4), logró 4 brillantes puntos de quiebre y no perdió ni un solo servicio.

Actualmente, Alejandro Tabilo ocupa el puesto 27 del ranking ATP y sigue liderando entre los tenistas sudamericanos. Sin embargo, el argentino Francisco Cerúndolo, en el puesto 28, lo sigue de cerca en la lucha por ser el número uno de América Latina.

