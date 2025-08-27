Las equipaciones de fútbol no son solo ropa y una importante herramienta de marketing, sino también parte de la historia de los grandes equipos. La empresa global de apuestas 1xBet habla de cinco fabricantes de equipaciones poco convencionales que han dejado su huella en el deporte más popular del mundo.

Admiral

En la década de 1970, Admiral revolucionó el diseño de las equipaciones de fútbol. En lugar de las camisetas lisas típicas de la época, la marca empezó a producir equipaciones llamativas con rayas e inserciones. Admiral fue también la primera en poner el logotipo de un club en una equipación. Las equipaciones de la marca inglesa las lucieron sobre el terreno de juego las selecciones de Inglaterra y Bélgica, el Manchester United, el Tottenham Hotspur, el West Ham United, el Leeds United e incluso el Cosmos de Nueva York en la época de Franz Beckenbauer.

Levi's

No, no es lo que piensas, el invitado inesperado en el mundo del deporte no sacó a la venta vaqueros con logotipos de fútbol. Sin embargo, Levi's sí confeccionó uniformes para la selección de México en el Mundial de Argentina 1978. En aquel torneo, el Tricolor perdió los tres partidos con un marcador global de 2-12, y el gigante de la moda decidió que esto sería al casual y no el inicio de una larga historia en el mundo del fútbol.

Emporio Armani