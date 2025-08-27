5 fabricantes de equipaciones de fútbol de los que nunca has oído hablar

La empresa global de apuestas 1xBet habla de cinco fabricantes de equipaciones poco convencionales que han dejado su huella en el deporte más popular del mundo.
En la década de 1970, Admiral revolucionó el diseño de las equipaciones de fútbol. En lugar de las camisetas lisas típicas de la época, la marca empezó a producir equipaciones llamativas con rayas e inserciones. Admiral fue también la primera en poner el logotipo de un club en una equipación. Las equipaciones de la marca inglesa las lucieron sobre el terreno de juego las selecciones de Inglaterra y Bélgica, el Manchester United, el Tottenham Hotspur, el West Ham United, el Leeds United e incluso el Cosmos de Nueva York en la época de Franz Beckenbauer.
No, no es lo que piensas, el invitado inesperado en el mundo del deporte no sacó a la venta vaqueros con logotipos de fútbol. Sin embargo, Levi's sí confeccionó uniformes para la selección de México en el Mundial de Argentina 1978. En aquel torneo, el Tricolor perdió los tres partidos con un marcador global de 2-12, y el gigante de la moda decidió que esto sería al casual y no el inicio de una larga historia en el mundo del fútbol.
Un ejemplo aún más insólito de colaboración entre fútbol y moda. En el verano de 2021, el Nápoles firmó un contrato con EA7, la marca deportiva de Armani. Antes de eso, la casa de moda solo había confeccionado trajes clásicos para la selección italiana y el Liverpool en la final de la FA Cup de 1996. La colaboración con Emporio Armani funcionó: desde 2021, el Nápoles ha sido dos veces campeón de Italia. No estamos sugiriendo nada, pero algunos clubes podrían tener en cuenta esta idea.
La firma italiana vistió al Parma en sus años dorados, a la selección de Islandia en la Eurocopa 2016 y el Mundial 2018, así como al Génova, Middlesbrough, Atalanta, Brighton y equipos de España, Francia y Holanda. La marca sigue activa hoy en día, pero se percibe como un nicho centrado en un enfoque individual.
La empresa danesa se fundó en 1923 y, más de 100 años después, sus chevrones con flechas aparecieron en los uniformes de la selección nacional de Dinamarca, que ganó la Eurocopa de 1992, así como del Real Madrid, el Aston Villa y muchos otros equipos. A pesar de su glorioso pasado, hoy en día la marca se asocia principalmente a los clubes de fútbol de los países escandinavos y a equipos de perfil bajo de otras ligas europeas. Hummel también suministra equipaciones para equipos de balonmano y deportes electrónicos. Si coleccionas camisetas, echa un vistazo a las equipaciones de la selección nacional de Dinamarca de los últimos años: son minimalistas pero muy elegantes.
