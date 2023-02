Sifup condenó "apriete" de hinchas al plantel de Coquimbo Unido

No ha sido un buen inicio de torneo para Coquimbo Unido. Pese a conseguir una gran victoria sobre Universidad Católica, el elenco que adiestra Fernando Díaz acumula apenas cuatro puntos y se encuentra en la 14a ubicación con solo cuatro puntos.

De hecho, el conjunto pirata suma dos caídas al hilo -frente a Everton y Huachipato-, generando la molestia de su hinchada, que ve con preocupación cómo el equipo se mete nuevamente cerca de zona de descenso.

A tal nivel ha llegado el descontento que esta misma jornada un grupo de fanáticos aurinegros interrumpió en el entrenamiento del plantel para "apretar" a los jugadores con un tono sumamente amenazante.

"Si alguien está haciendo problema, lo sacamos. Si no entiende la idea del DT o no les gusta cómo es el DT, ustedes nos dicen a nosotros y podemos ayudarlos. (...) Tiene que haber conexión entre ustedes y el entrenador, no puede ser el primer tiempo que hicieron ante Huachipato. De la galería se ve todo", dice unas de las personas que aparece en el registro audiovisual.

Este insólito hecho generó una respuesta del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), que através de su cuenta de Twitter aseguró que "Esto es inaceptable y condenable. Infringe el deber de seguridad que Coquimbo debe otorgar a sus trabajadores/as. Exigimos se apliquen las sanciones pertinentes".

Por lo pronto, el Barbón continuará con su preparación para el duelo de este domingo ante Colo Colo, pactado para las 20:30 en el estadio Monumental.

