Vodanovic mantiene su cupo senatorial y exgeneral Cristián Vial lideró elección en el Maule

El general en retiro del Ejército Cristián Vial, quien en 2022 y en 2023 encabezó las fuerzas de presentación en la Parada Militar y tuvo el rol de pedir la autorización del Presidente Gabriel Boric para iniciar el desfile, logró la primera mayoría en la región del Maule para el Senado, con más de 135.000 votos. Vial, que pasó a retiro en 2023, compitió como independiente en cupo Republicano.

De la oposición también lograron escaños la ex subsecretaria de Servicios Sociales 2021-2022 Andrea Valladares, de Renovación Nacional, con más de 35.000 sufragios, junto con Ignacio Urrutia, del Partido Republicano, que desde 2002 es diputado por la región y que en esta oportunidad sumó más de 31.000 preferencias.

En el caso de los candidatos oficialistas, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, mantuvo su cupo en la Cámara Alta, al que llegó designada por su colectividad en reemplazo de Álvaro Elizalde, tras sumar más de 55.000 votos. La acompañará en la sala la ex candidata presidencial en 2017 y ex embajadora en México entre 2022 y 2025, Beatriz Sánchez, del Frente Amplio, quien reunió más de 37.000 votos.

Ian Mac-Niven, compañero de lista de la senadora Ximena Rincón, de Demócratas, quien no pudo ir a la reelección, consiguió solo un 0,79% y no fue electo.

PURANOTICIA