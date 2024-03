Versiones encontradas por millonario aporte del Core a Bomberos de Villa Alemana: $1.500 millones para un carro de especialidad

Cinco proyectos relacionados al combate de emergencias serán financiados por el Consejo Regional (Core) de Valparaíso, vía Circular 33, por más de 3 mil millones de pesos ($3.350.000.000), enfocados principalmente a la prevención de riesgos.

Pese a que las iniciativas fueron aprobadas por unanimidad, en algunos cores quedaron sensaciones extrañas respecto al monto de una de ellas: los más de 1.500 millones de pesos ($1.570.000.000) para un carro especial para Bomberos de Villa Alemana.

Según se informó en el órgano colegiado, se destinaron estos recursos para la adquisición de un carro bomba multipropósito pesado, que será destinado a la Primera Compañía de Bomberos. Se trata de un vehículo de especialidad, que servirá para atacar eventuales incendios y emergencias tradicionales que se pudieran presentar.

Además, este carro de más de 1,4 millones de dólares servirá para montar puestos de abastecimiento avanzados y sistemas de respuesta complejo del más alto nivel, con la finalidad de dar respuesta a infraestructura crítica, como por ejemplo hospitales.

"COSTO EXCESIVO"

Pero más allá de las características de este vehículo, el cual será construido en Estados Unidos especialmente para la unidad villaalemanina, algunos consejeros regionales plantearon sus reparos ante el monto de la futura adquisición.

"Tuve la inquietud y por eso, antes de votar, le consulté al Superintendente de Bomberos –presente en sala– y su respuesta fue que este carro tiene una bomba impulsora de columna de agua que alcanzará el piso más alto del Hospital Marga Marga. Esto puede ser cierto, pero eso debiera ser parte del equipamiento del hospital en forma autónoma y no tenerlo en el carro como base. Me parece excesivo el costo", señaló a Puranoticia.cl el core republicano John Byrne, quien de todas maneras sostuvo que "como Consejo, siempre apoyamos a Bomberos y Conaf, junto a las policías".

Similar opinión fue la compartida por la core RN Paola Zamorano, quien en diálogo con Puranoticia.cl comentó que "todo lo que sea aporte y ayuda a Bomberos es tremendamente importante y eso no lo podemos desconocer; pero ojalá que los costos fueran más bajos. A algunos cores de nuestro sector nos llamó la ateción y no podemos decir que nos fue indiferente este monto de $1.500 millones. Aunque sin ser experta, éste debe tener especificaciones especiales para lo que requieren".

Por su parte, el también core RN Christian Macaya indicó que "yo lo conversé con hartos colegas porque me pareció bastante extraña la asignación de un bien mueble, porque con $1.500 millones alcanza para mejorar un colegio, para hacer una plaza o para un cuartel de Bomberos incluso; pero que un vehículo cueste eso me llama poderosamente la atención". Junto a ello sostuvo que "votarlo en contra sería satánico y me darían 20 azotes afuera de la plaza si votara en contra. Entonces, uno termina aceptándolo, pero también está la necesidad de salvaguardar los recursos públicos".

En tanto, el presidente de la Comisión de Inversiones del Core de Valparaíso, Percy Marín (RN), expuso que "la verdad es que a mí y a muchos consejeros nos llamó la atención el valor bastante alto para un carro de Bomberos. Preguntando, me decían que es un carro americano, que es multipropósito, porque tiene tecnologías para poder enfrentar todo tipo de situaciones, tanto emergencias estructurales como forestales. También viene con un sistema de impulsión de agua que es único en la región que puede proporcionar agua para enfrentar emergencias en megahospitales".

CORES DEFIENDEN MONTO

Pero no todo fue crítica, ya que hubo otros consejeros regionales que justificaron los montos. Por ejemplo, la core independiente, pero cercana a RD, Tania Valenzuela, dijo que "es lamentable observar críticas sobre la inversión realizada a Bomberos de Villa Alemana, que sólo dejan entrever el profundo desconocimiento que existe sobre los valores que tienen ese tipo de carros en el mercado".

También comentó que "son escasas las empresas que tienen disponibles este tipo de máquinas con todos los requisitos en materia de seguridad y equipamiento necesarias para las labores de emergencia que bomberos desempeña", agregando que "me parece insólito que otras autoridades critiquen este tipo de inversión después de toda la emergencia que está atravesando nuestra región. Con mayor razón este proyecto debiese entenderse como una inversión en seguridad para todos sus habitantes y cómo un insumo básico que permita resguardar la vida de las y los voluntarios".

"Antes de levantar cualquier cuestionamiento, los invito a –primero– averiguar los valores y verificar que corresponden a los que ofrece el mercado. No es posible que se cuestionen montos que permiten salvar vidas. Por nuestra parte, cómo sector, seguiremos apoyando las iniciativas que nos presente bomberos en la región, ya que conocemos y respaldamos absolutamente el trabajo que realizan", concluyó.

El core Manuel Millones, presidente de la bancada UDI, Republicanos e Independientes, planteó que "cuando surgió esa interrogante por el alto valor, la explicación que nos entregó Bomberos es que este carro está especialmente pensado en un eventual incendio que ocurriera en el piso más alto del nuevo hospital", añadiendo que "obviamente aquí tiene que haber una licitación por este tipo de camiones, que no hay en Chile. No hay mayor polémica porque los expertos son los Bomberos".

BOMBEROS Y CARACTERÍSTICAS DEL CARRO

Ante estas versiones encontradas debido al millonario aporte que hizo el Consejo Regional a la institución voluntaria, Puranoticia.cl se contactó con el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana, Hernán Villarroel, quien dio cuenta de las características que tiene el carro que mandarán a construir a Estados Unidos.

En primer lugar, mencionó que se trata de un carro de especialidades pesado, que tiene la capacidad de atender grandes emergencias. Luego, explicó que cuenta con una capacidad de agua y una bomba que "superan a cualquier carro convencional" de los que existen actualmente en la región de Valparaíso. "Es un Súper Tanker, como para que se me entienda lo que quiero decir", dijo la autoridad bomberil.

En ese sentido, precisó que el proyecto fue pensado en que el carro será fabricado a la medida de los requerimientos de Bomberos de Villa Alemana, recordando que éste "no se encuentra en el mercado". Asimismo, la iniciativa fue diseñada con características para atender eventuales emergencias en el futuro Hospital Provincial Marga Marga, para lo cual hubo reuniones para determinar la capacidad del carro y el acceso del mismo. De todas maneras, también servirá para eventuales incendios en el Hospital Quillota - Petorca, el Hospital Fricke de Viña y el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso.

En lo específico, el carro será capaz de levantar una columna de agua en la red seca, que son las cañerías que van por dentro del hospital, las cuales se conectan a la manguera, desde donde pasa el agua impulsada desde el carro y recorre todo el edificio. "Así, nosotros podemos subir al segundo o tercer piso, conectarnos a la red de grifos de adentro y acceder a emergencias de este tipo", dijo el superintendente.

Finalmente, acerca de las críticas surgidas desde el Consejo Regional, la autoridad de Bomberos de Villa Alemana contó que "un Core me abordó y me dijo en tono de broma que "era caro el juguete". Para nosotros éste no es un juguete, porque este carro tiene un propósito". De igual forma, explicó que "como éste es un carro de especialidad, por eso tiene este valor. Un carro normal americano cuesta 1 millón de dólares, es decir $1.000 millones. Nosotros le agregamos $500 millones más por la dimensión del mismo, pero sobre todo por la bomba, por la capacidad de bomberos y también por los materiales que va a llevar. Un carro de especialidad es carísimo".

(Imágenes de referencia)

PURANOTICIA