Venezian y querella de Mundaca en su contra por caso «ProCultura»: "Este es un recurso para desviar la atención de lo relevante"

"Miente de forma muy descarada (...). Por tanto, tendrá que dar cuenta cuáles son las pruebas que tiene". Con estas palabras, el gobernador regional de Valparaíso y candidato a la reelección, Rodrigo Mundaca, se refirió en «Cuenta Regresiva», de Puranoticia TV, a su contrincante, el representante de Republicanos, Francesco Venezian.

El origen de la controversia entre ambos está en un video difundido en X (ex Twitter) por José Antonio Kast, ex candidato presidencial y líder del Partido Republicano, quien se aborda la arista «ProCultura» del caso «Convenios» diciendo que "es hora de que los chilenos conozcan la verdad sobre el rol de Gabriel Boric, Claudio Orrego Jorge Flies y Rodrigo Mundaca en el escándalo de Procultura. Que no se detenga la investigación. Que se conozcan todos los chats. Que sean citados a declarar".

En el registro, Francesco Venezian aparece afirmando que "15 mil millones de pesos fueron transferidos por el Gobierno Regional de Valparaíso a Procultura".

Fueron justamente estas palabras las que causaron la molestia del Gobernador Regional de Valparaíso, quien decidió presentar una querella en contra del candidato de Republicanos por injurias graves: "Declaraciones de este tipo son intolerables. Yo sé que a la gente este tipo de discusiones les molesta. Es primera vez que recurrimos a tribunales para defender nuestra honra, pero creo que hoy día la mentira tiene patas cortas y lo que no podemos permitir hoy día es que se enlode el trabajo de las y los trabajadores del Gobierno Regional", dijo Mundaca.

"Aquí se señala que el Gobierno Regional de Valparaíso le transfirió esta millonaria suma a Procultura y es de una falsedad absoluta. Esto atenta contra la honra de los trabajadores del Gobierno Regional y también en un escenario de campaña no puede ser posible que el fin justifique los medios", añadió.

Una vez ingresada la acción judicial en su contra, Francesco Venezian no sólo defendió su postura, sino que ratificó sus dichos reiterando la necesidad de que se esclarezca el destino de los fondos cuestionados por la Contraloría General de la República.

"Los $15 mil millones, en realidad casi $16 mil millones, son recursos transferidos por el Gobierno Regional, a través de trato directo, sin licitación, a entidades privadas como ProCultura. Hasta ahora, esos recursos no han sido rendidos y nadie sabe dónde está ni en qué se gastó esa plata", aseguró la carta republicana.

"Por eso Contraloría emitió un informe y la Fiscalía allanó la oficina del señor Mundaca. ¿Es falso ese informe? No. ¿Es falso que el celular y el computador del Gobernador fueron incautados? No. ¿Es falso que ProCultura y la Gobernación están siendo investigadas? Tampoco", continuó reflexionando Venezian.

Venezian subrayó que su intención no es imputar delitos, sino exigir que la ciudadanía tenga acceso a la verdad. En ese sentido, expuso que "aquí nadie ha acusado directamente al Gobernador de cometer un delito. Lo que estamos pidiendo es que se conozca toda la verdad. La gente tiene derecho a votar informada".

Finalmente, el candidato del Partido Republicano sostuvo que "este es un recurso del gobernador Mundaca para desviar la atención de lo relevante". Y es que, a su juicio, más allá de las disputas legales, apuntó a que la prioridad debe ser que tanto Contraloría como Fiscalía lleguen al fondo del asunto y aclaren cualquier irregularidad.

