Rodrigo Mundaca endurece el tono: Asegura que Venezian "miente de forma descarada" y critica el "Gran Hermano" de Hoffmann

Intensos han sido los últimos días de campaña de Rodrigo Mundaca Cabrera, quien buscará la reelección como Gobernador Regional de Valparaíso en los comicios a efectuarse el fin de semana del sábado 26 y domingo 27 de octubre.

Fue el 26 de septiembre el último día de trabajo en el edificio Esmeralda de Valparaíso, por lo que ya al día siguiente inició su campaña recorriendo parte de las 38 comunas de la región, tanto de la costa como del interior, llevando su mensaje a la ciudadanía para que le dé nuevamente la mayoría y permanezca cuatro años más en el puesto, instancia que repasó en conversación con el programa «Cuenta Regresiva», de Puranoticia TV.

Pero aunque confiesa que han sido días de mucho trabajo, el candidato del oficialismo en su conjunto –a excepción del Partido Liberal y el Frente Regionalista Verde Social, que presentaron como candidato al actor Felipe Ríos– dice tener la fuerza suficiente para recorrer la zona y dar a conocer sus propuestas para consolidar lo realizado en estos tres años y medio de gestión, de los que dice que "hablan nuestras obras".

Si bien, todas las encuestas mostraban a Mundaca liderando la carrera, el candidato a la reelección es consciente que esto se debe al fraccionamiento de la derecha –con sus tres representantes– y que, producto de aquello, no le estaría bastando para obtener el 40% que requiere para resultar electo en primera vuelta, como ocurrió el 2021.

"Yo no soy de los que piensa que tengo la rueda de la fortuna clavada en la tierra. Yo soy un tipo que aborda la vida con mucha sencillez y humildad. De hecho mis compañeros me lo dicen, y a veces como reproche. Yo creo que no hay adversarios pequeños. Hay que seguir trabajando", sostuvo el actual Gobernador de Valparaíso.

Respecto a lo que lo separa de los otros candidatos a Gobernador de Valparaíso, tales como María José Hoffmann (Chile Vamos), Francesco Venezian (Republicanos), Manuel Millones (Partido Social Cristiano), Felipe Ríos (PL-FRVS) y Octavio González (Partido Popular), Rodrigo Mundaca explicó a Puranoticia TV que "la gran diferencia es que por nosotros hablan nuestras obras, a diferencia de mis adversarios que prometen para después cumplir dando explicaciones".

ACUSA A VENEZIAN DE MENTIR

"En lo particular, los adversarios que tengo recurren frecuentemente a la mentira para granjearse", continuó expresando el candidato a la reelección, para luego apuntar directamente al candidato del Partido Republicano, Francesco Venezian.

"Venezian miente de forma muy descarada, el candidato del Partido Republicano. El sábado dijo que el Gobierno Regional que me toca presidir y liderar le transfirió a una fundación $15 mil millones. Por tanto, tendrá que dar cuenta cuáles son las pruebas que tiene. Eso es lo que dice y tendrá que dar cuenta y prueba de lo que está diciendo", afirmó con molestia, dando cuenta de una situación relacionada a la Fundación Procultura, investigada en el marco del caso «Convenios».

En ese sentido, el candidato del oficialismo explicó que "fueron 25 millones de pesos (los entregados a la Fundación Procultura) que a principios del año 2023 hizo un proyecto de muralismo en La Calera, el cual se ejecutó y se fiscalizó. Solamente por $25 millones. En Limache no hay ningún proyecto, solamente en La Calera".

"Venezian es un tipo que falta a la verdad de forma contumaz y, por tanto, va a tener que responder, tanto a la opinión pública nacional como a la regional, porque no lo vamos a aceptar. La mentira tiene patas cortas", agregó.

EL "GRAN HERMANO" DE HOFFMANN

Hace algunos días, la candidata de Chile Vamos a la Gobernación de Valparaíso, María José Hoffmann, propuso que en su eventual administración destinaría el 50% del presupuesto regional a iniciativas relacionadas a la seguridad pública, entre las que se encuentra la instalación de cámaras de televigilancia en varias partes de la zona.

Junto a indicar que "el resto de los candidatos (a la Gobernación) divagan y prometen harto", recordó que "hay una candidata, Hoffmann, que plantea que va a llenar la región de cámaras, como el «Gran Hermano», y eso es completamente imposible. Eso no se puede hacer, por tanto sus propuestas carecen de realismo. Además no conoce cómo funciona el FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional)".

Luego de ello, enfocó sus críticas en Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia que la semana pasada viajó a la región de Valparaíso a compartir con los candidatos de Chile Vamos en la provincia de Marga Marga: "Escuchaba a una Alcaldesa de la Región Metropolitana que –me imagino– se toma días administrativos para venir a nuestra región a proclamar a sus candidatos. Es curioso que venga una Alcaldesa de Santiago a decirle a los porteños por quién votar, eso no tiene que ver con centralismo. Ella viene y se toma la libertad que entiende que tiene, viene como Alcaldesa a proclamar a sus candidatos y eso no tiene que ver con centralismo. Muy porel contrario: los porteños saben por quién tienen que votar y eso está decidido".

RÍOS NO TIENE "NADA"

En conversación con el programa «Cuenta Regresiva», conducido por Jorge Antonio Vega, se le consultó respecto a la candidatura levantada por el Partido Radical y el Frente Regionalista Verde Social, la del actor y director de teatro Felipe Ríos, recordado más por sus destacados roles en teleseries insignes de TVN como «Romané», «Pampa Ilusión» o «El Circo de las Montini», más que por su desempeño en el plano político.

"No es compañero mío. No lo conozco ni es amigo mío. Ellos tienen la libertad de ponerlo como candidato", dijo Mundaca respecto a la decisión del PL y el FRVS.

Junto a afirmar que a Felipe Ríos "no lo miro peyorativamente", el candidato a Gobernador planteó que su contrincante "tiene lo que tiene". Consultado acerca de qué es lo que cree que el actor tiene, Mundaca respondió de manera tajante: "Nada".

Por último, cerró el punto señalando que "yo creo que el Partido Liberal se tiene que hacer cargo de las decisiones que toman. No me puedo hacer cargo de las decisiones del PL porque no soy liberal y deben hacerse responsables de sus decisiones".

Por último, respecto al apoyo que el Partido Radical le dio a la candidatura de Felipe Ríos, Mundaca le restó importancia al tema diciendo que "hoy la representanción popular y democrática (del partido) la tiene el diputado Tomás Lagomarsino, con quien me ha tocado trabajar en la búsqueda para un nuevo Hospital Van Buren. Tengo la mejor opinion de él, tengo una relación de amistad, pero de trabajo también en estos tres años y medio, por lo tanto tengo una muy buena opinión de él".

Mira la entrevista completa en «Cuenta Regresiva»:

