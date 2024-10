Venezian precisa sus dichos sobre Procultura tras querella de Mundaca: "Metí a una fundación en vez de haberlas metido a todas"

En tiempos de campaña es común que existan roces entre los candidatos que buscan quedarse con un puesto de representación popular. Es así como una de las controversias mas significativas en la región de Valparaíso se dio a raíz de una grave acusación realizada por el candidato del Partido Republicano a la Gobernación, Francesco Venezian, quien aseguró que el Gore de Valparaíso le transfirió $15 mil millones a la Fundación Procultura, afirmación que le costó un querella en su contra.

Fue Rodrigo Mundaca –que busca la reelección en el cargo– quien presentó una querella por injurias graves, calificando estos dichos de "intolerables", agregando que "es primera vez que recurrimos a tribunales para defender nuestra honra, pero creo que hoy día la mentira tiene patas cortas y lo que no podemos permitir hoy día es que se enlode el trabajo de las y los trabajadores del Gobierno Regional".

Pero a una semana de la presentación de esta acción, el candidato de Republicanos echó pie atrás en su declaración –viralizada a través de un video difundido por José Antonio Kast en su cuenta en X, donde tiene 840 mil seguidores– y realizó una precisión. Fue a través de las pantallas de «Cuenta Regresiva», de Puranoticia TV, donde el representante de la derecha abordó una vez más la acusación realizada.

"Era 'a fundaciones como...'. Ahí me equivoqué, pero el fondo es lo más grave, que tenemos $15.900 millones que no se han rendido, que se entregaron a distintas fundaciones. Están observados sin rendir, es decir no son $1.000 para comprar el pan", indicó el candidato a Gobernador, quien precisó que "no me equivoqué en la cifra, la diferencia es que metí a una fundación en vez de haberlas metido a todas".

Respecto a si cree que en el Gobierno Regional de Valparaíso hay corrupción, Venezian sostuvo que "yo creo que hay una falta de profesionalismo muchas veces en la asignación de recursos y una falta de empatía respecto a cómo se entregan los recursos que son de todos los chilenos. Eso quiere decir que entreguen los recursos que realmente soluciones los problemas de la gente. Tenemos fundaciones en la región muy loables, que hacen una pega extraordinaria y no reciben financiamiento. Por el otro lado tenemos fundaciones que no sabemos qué hacen y no generan beneficio concreto".

Sobre este punto, ahondó en el informe de Contraloría que dio origen a la declaración que le costó la querella de Mundaca: "Cuando lo veo y me aparece en forma reiterada que hay deficiencia en los procedimientos, en lo meticuloso del análisis del seguimiento de la entrega de los recursos, que hay que aplicar mecanismos de control y fiscalización, pero nada de eso se hace; hay una falta de profesionalismo tremenda".

Luego, volvió a apuntar a Mundaca: "Yo no estoy diciendo si es malintencionado o no, pero un profesional debe preocuparse de solucionar estos problemas y no puede endosarle la responsabilidad a un tercero, si es la responsabilidad de la cabeza de la región o de esa cabeza tener buenos entes técnicos que hagan la pega de control, fiscalización y reordenamiento de documentos".

Sobre este punto, el candidato del Partido Republicano señaló a «Cuenta Regresiva» que "puedo garantizar que cuando uno ingrese al Gobierno Regional, hay que hacer un proceso de auditoría profundo y luego implementarlo de manera permanente en el tiempo... y ahí podré decir si hay mala intención o buena intención".

