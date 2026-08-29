"Uso irracional de la fuerza": Decretan prisión preventiva para carabinero que mató a rapero en La Araucanía

El Juzgado de Garantía de Temuco decretó la prisión preventiva del carabinero Sebastián Zárate, imputado por la muerte de Gabriel Utreras, rapero conocido como "Vejetal", ocurrida en un control vehicular realizado el 17 de agosto pasado en el sector de Maquehue de la capital de La Araucanía.

En principio se informó que el funcionario disparó al sufrir un intento de atropello y se le aplicó la ley Nain Retamal de legítima defensa privilegiada, pero la posterior revisión de los videos revelaron que el cabo 1º Zárate hizo un uso irracional de la fuerza al disparar contra el vehículo.

Por lo mismo, la Fiscalía Regional de La Araucanía lo formalizó por los delitos de homicidio simple, homicidio tentando contra los acompañantes de la víctima y obstrucción a la investigación. Junto con la prisión preventiva, el tribunal fijó un plazo de investigación de tres meses.

La fiscalía también formalizó al cabo 2º Manuel Méndez por obstrucción a la investigación y quedó bajo arresto domiciliario nocturno, prohibición de acercarse a las víctimas y prohibición de comunicarse con el carabinero Zárate.

El fiscal regional (s) de La Araucanía, César Schibar, informó que la investigación siguió a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, lo que "permitió recabar antecedentes que permitieron desvirtuar la presunción y establecer responsabilidades, ya que no hubo un uso racional de la fuerza".

Añadió que mediante un video se pudo demostrar "la ausencia de un ataque por parte de las víctimas hacia Carabineros y la utilización, de uno de los funcionarios, de su arma de fuego, disparando a corta distancia en contra del vehículo en que se trasladaban las víctimas".

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