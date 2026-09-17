Incautan más de 7 kilos de distintas drogas en tres procedimientos en el Complejo Fronterizo Ollagüe

Tres nuevos procedimientos realizados por funcionarios y funcionarias de la Aduana Regional de Antofagasta en el Complejo Fronterizo Ollagüe permitieron detectar más de 7 kilos de distintas drogas, correspondientes a cocaína base, clorhidrato de cocaína y ketamina.

Los hallazgos se concretaron durante los últimos días y dan cuenta de distintas modalidades utilizadas para intentar ocultar las sustancias, desde modificaciones en el interior de equipajes hasta sistemas de transporte adosados al cuerpo.

En uno de los procedimientos, los equipos aduaneros detectaron dos maletas que presentaban dobles fondos acondicionados para ocultar droga.

En una de ellas fueron encontrados 2 kilos 685 gramos de clorhidrato de cocaína, mientras que en la segunda se detectaron 2 kilos 195 gramos de ketamina. Ambos procedimientos involucraron a mujeres de nacionalidad boliviana.

Tres días después, otra fiscalización permitió detectar 1 kilo 573 gramos de cocaína base que era transportada mediante una modalidad de ocultamiento adosada al cuerpo de una pasajera, también de nacionalidad boliviana.

Finalmente, en base a perfiles de riesgo y la aplicación de diversas técnicas, una fiscalizadora realizó el control y revisión de una pasajera que se presentó en el Control de Ollagüe.

Allí pudo determinar que la viajera escondía bajo sus ropas un bulto que contenía 39 ovoides, cuyo contenido, tras aplicarle las pruebas de campo correspondientes, arrojó positivo para pasta base de cocaína, con un peso de 555 gramos.

Los procedimientos quedaron a disposición del Ministerio Público y las personas involucradas fueron detenidas para continuar con las diligencias correspondientes.

El director regional de la Aduana de Antofagasta, Francisco Romero Papasideris, destacó la capacidad de los equipos para enfrentar las distintas formas utilizadas para ocultar sustancias ilícitas.

“Estos procedimientos muestran que quienes intentan ingresar drogas buscan permanentemente nuevas formas de ocultarlas. Por eso es fundamental la capacidad de nuestros funcionarios y funcionarias para reconocer situaciones que se apartan de los patrones habituales y profundizar los controles cuando es necesario”, aseguró.

Añadió que “en estos casos encontramos droga en dobles fondos de maletas y mediante modalidades de ocultamiento adosadas al cuerpo”.

Estos resultados se suman a los obtenidos durante los últimos días por la Aduana Regional de Antofagasta en sus distintos puntos de control.

Entre ellos destacan dos procedimientos realizados en el Complejo Fronterizo Ollagüe que permitieron detectar más de 809 kilos de cannabis ocultos en estanques de camiones cisterna, además de un hallazgo de US$36.300 en efectivo al interior de un bus internacional y otro procedimiento que permitió incautar más de 30 kilos de cocaína y cocaína base tras el análisis de imágenes obtenidas mediante el camión escáner.

Los resultados reflejan el trabajo permanente de fiscalización que desarrolla la Aduana Regional de Antofagasta para detectar drogas y otras mercancías ilícitas en los distintos puntos bajo su control.

PURANOTICIA