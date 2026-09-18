Nuevo pulso eruptivo en Nevados de Chillán genera columna de 380 metros

Una columna con alto contenido de piroclastos que se elevó cerca de 380 metros sobre el cráter marcó un nuevo episodio de actividad en el complejo volcánico Nevados de Chillán durante la tarde de este viernes, en la Región de Ñuble.

Según los antecedentes entregados por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el pulso eruptivo comenzó a las 14:10 horas y presentó una dispersión en dirección sur.

La actividad se concentró en el cráter Nicanor, sector que continúa registrando emisión de piroclastos, es decir, fragmentos de material volcánico expulsados durante la actividad eruptiva.

Tras el episodio, Sernageomin mantuvo al complejo Nevados de Chillán bajo Alerta Técnica Amarilla, mientras continúa la vigilancia instrumental para observar la evolución de su comportamiento.

El macizo volcánico se emplaza en la Región de Ñuble, entre las comunas de Pinto, Coihueco y San Fabián de Alico, y forma parte de los sistemas volcánicos considerados de muy alto riesgo de acuerdo con la clasificación de Sernageomin.

Nevados de Chillán cuenta además con un historial de actividad recurrente. Su ciclo eruptivo más reciente se desarrolló entre 2016 y 2022, periodo durante el cual presentó distintos episodios de actividad explosiva y emisión de material.

El nuevo pulso registrado este viernes mantiene así la atención sobre el complejo volcánico, mientras los organismos técnicos continúan monitoreando los parámetros asociados a su actividad.

PURANOTICIA