Una persona fallecida deja colisión de camión en Tocopilla: impactó un vehículo, derribó postes y quedó incrustado en una ferretería

Una persona fallecida dejó un accidente de tránsito que se registró la noche de este miércoles en la comuna de Tocopilla, región de Antofagasta.

El conductor de un camión perdió el control e impactó un automóvil, derribó varios postes del alumbrado público y terminó incrustado en una ferretería.

El siniestro vial se produjo en la avenida 18 de Septiembre con Almirante Riveros.

La persona fallecida fue identificada como el copiloto de la máquina de mayor tonelaje, mientras que el chofer fue trasladado al Hospital Marcos Macuada.

VIDEO

(Imágenes y video: @fdo2000)

PURANOTICIA



