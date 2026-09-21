Un trabajador lesionado dejó explosión en el sector de calderas de la planta de Colun en La Unión

Un trabajador resultó con lesiones luego de una explosión que se registró en una caldera al interior de las instalaciones de Colun en la comuna de La Unión, región de Los Ríos.

La persona afectada fue atendida por equipos de emergencia, mientras que la Brigada de Emergencias de la compañía intervino para controlar la situación.

Según consigna Noticias Los Ríos, equipos de la empresa contuvieron el incidente en el sector de calderas y se descartaron riesgos para los trabajadores y la comunidad.

Cabe señalar que personal especializado inició las diligencias para establecer las causas que provocaron la emergencia que se produjo durante este lunes.

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