Prisión preventiva para cantante urbano "O.R La Luz": imputado por amenazas con sicarios, delito sexual y armas en Coquimbo

Carabineros de Coquimbo detuvo a O.A.P.T., conocido en el ámbito musical como el cantante urbano “O.R La Luz”, quien fue formalizado por amenazas de muerte, un delito de carácter sexual y presuntas infracciones a la Ley de Control de Armas. Tras la audiencia, el imputado quedó en prisión preventiva.

La investigación se inició a partir de una denuncia relacionada con el cobro abusivo de un préstamo informal de dinero a una mujer. Según los antecedentes, en diciembre de 2024 la víctima recibió $800.000, monto que debía devolver mediante el pago de cuotas.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la deuda habría aumentado debido a los intereses exigidos por el imputado, pasando inicialmente a $1.600.000 y alcanzando posteriormente los $5.000.000.

Ante la imposibilidad de continuar pagando, la mujer habría comenzado a recibir amenazas de muerte. En ese contexto, en julio de 2025, según la denuncia, el sujeto concurrió hasta el domicilio de la víctima, donde presuntamente cometió un delito de carácter sexual. Posteriormente, la habría amenazado de muerte para impedir que denunciara lo ocurrido.

Meses más tarde, en noviembre de 2025, y siempre de acuerdo con la denuncia, el hombre habría regresado al inmueble, donde reiteró las amenazas e incluso hizo referencia a la eventual participación de sicarios para concretarlas.

A raíz de la denuncia, personal especializado de OS9 de Coquimbo desarrolló diversas diligencias investigativas para establecer la participación del imputado en los hechos y determinar si mantenía armas de fuego en su poder.

El trabajo policial contempló vigilancias discretas, análisis de desplazamientos, revisión de los vehículos utilizados por el sospechoso e interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente.

Una de estas diligencias permitió reunir antecedentes sobre la eventual tenencia de armas, luego de que el investigado solicitara a otro individuo la entrega de “las pistolas” y mencionara durante la conversación a personas a las que denominaba “sicarios”.

Con los antecedentes recopilados, la Fiscalía ECOH solicitó al Juzgado de Garantía de Coquimbo una orden de entrada, registro e incautación para un inmueble de la comuna. El procedimiento fue encomendado a la Sección OS9, con apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

Durante el registro de una habitación utilizada por el imputado, los funcionarios encontraron dos armas tipo pistola, ambas calibre 9 milímetros.

Además, al interior de la vivienda fueron hallados 33 cartuchos calibre 9 mm sin percutir, un chaleco táctico porta placas, dos placas metálicas dimensionadas y dos musleras tácticas.

Tras su detención, O.A.P.T. fue formalizado y quedó en prisión preventiva, en el marco de la investigación por los delitos que se le imputan.

PURANOTICIA