Presunto tornado provoca voladuras de techos y caída de árboles en Longaví: no se reportaron personas lesionadas

La Municipalidad de Longaví y la Red Geocientífica de Chile reportaron un aparente tornado que se registró en esa comuna de la región del Maule, fenómeno que provocó voladuras de techos, pero que no dejó personas lesionadas.

En su cuenta de X, junto con videos, RedGeoChile reportó que "se registró un tornado en el sector rural de la comuna de Longaví, región del Maule, en un contexto de inestabilidad postfrontal".

Añadió que de acuerdo con los antecedentes recopilados, el fenómeno habría presentado un desplazamiento general de noroeste a sureste, afectando sectores como Las Mercedes, Lomas de La Tercera, Callejón El Guindo y Quinta Sur.

"Se presentaron daños como caída de árboles, voladura de techumbres y objetos de diferentes tamaños, lo que se categoriza como un tornado EF-0 con una trayectoria estimada preliminarmente de 6,5 kilómetros", complementaron.

Por su parte, el director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Longaví, Hugo Jaque, declaró a radio ADN, que "en el sector rural denominado Lomas de la Tercera, se habría registrado un torbellino que afectó a personas en el lugar".

"Se concurre al lugar y se verifica que en el sector una familia compuesta por dos adultos y un menor resultó afectado, la techumbre lamentablemente salió de la casa habitación", informó.

"También en el sector de Lomas de la Tercera fue afectada una bodega que estaba colindante con un domicilio, donde también los afectados son una familia de cuatro personas", añadió.

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