Tribunal Electoral rechaza solicitud del Alcalde de Rinconada y avanza proceso que busca su destitución por notable abandono de deberes

Un complejo escenario es el que vive el alcalde de Rinconada, Juan Galdámes Carmona, en el marco de la acusación por notable abandono de deberes presentada por tres concejales de esta comuna del interior de la Quinta Región; esto, luego que el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso rechazara una solicitud presentada por la autoridad en relación a presuntos errores cometidos en la presentación del reclamo.

Los concejales Juan Antonio Castillo Valle (DC), Carlos Javier Montenegro Urbina (Ind.) y Miguel Tamaya Arenas (PS) acusaron al alcalde Juan Galdámes Carmona (independiente, pero cercano a Chile Vamos) por la presunta adquisición de terrenos, remate de vehículos, renovación de patentes de alcoholes y la celebración de tratos directos, entre otros hechos que también fueron llevados a la Contraloría Regional de Valparaíso que, paralelamente, dio inicio a una investigación por comprobar tales irregularidades.

En concreto, los tres ediles denunciantes afirman que la Municipalidad de Rinconada habría adquirido tres terrenos en trato directo y que la negociación habría sido realizada directamente entre el jefe comunal y el dueño de los inmuebles. También acusan que no existiría un proyecto de interés comunal que fundamente estas compras y que, si bien, se requirió la aprobación del Concejo Municipal, no se habría entregado oportunamente la documentación que les permitiera tomar una decisión fundada.

Acerca de una licitación pública, acusan que se efectuaron pagos a una empresa que no habría ejecutado los trabajos y también dan cuenta de tratos directos con diversas compañías, pero sin acreditar suficientemente las causales invocadas. De igual forma, del Alcalde afirman que no ha presentado ni ha actualizado su declaración de intereses y patrimonio desde que asumió el cargo el 2021 y que no se habría abstenido de votar a favor de la renovación de las patentes de alcoholes de su esposa y del Club de Rodeo Chileno Rinconada, del cual Juan Galdámes es socio.

Castillo, Montenegro y Tamaya señalaron también que durante el 2022, se dieron de baja 12 vehículos municipales, sin que se hubiera requerido la aprobación del Concejo; que dos de ellos, a pesar que estaban en funcionamiento, fueron rematados a un valor menor al de su tasación fiscal; y que no se efectuó la contabilización de las bajas. También denunciaron que el Secretario Municipal y la Directora de Administración y Finanzas no poseen los estudios necesarios para ejercer como tales.

PRESENTACIÓN ANTE EL TER

A partir de estas graves denuncias, las cuales fueron corroboradas por la Contraloría Regional de Valparaíso mediante un lapidario informe, los tres concejales denunciantes acudieron en agosto al Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso para ingresar un requerimiento en el que solicitaron cesar del cargo al alcalde Juan Galdámes, pues aseguraron que la máxima autoridad cometió notable abandono de deberes.

"Con la convicción y con argumentos sólidos de que acá existe un notable abandono de deberes, también hemos hecho una presentación ante el TER para iniciar el camino hacia una destitución o posterior inhabilitación de cargos para el alcalde Galdámes", señaló en su oportunidad el abogado Alberto Precht, quien representa a los tres ediles y quien, además, fuera director de Chile Transparente.

INTENTO DE DILATAR EL PROCESO

Tras ser notificado del requerimiento, el Alcalde interpuso ante el TER de Valparaíso la excepción dilatoria del Nº 2 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, acción mediante la cual buscaba postergar el proceso en su contra.

"Con fecha 29 de agosto de 2023, he sido notificado del requerimiento de remoción de autos (...) en el que se me imputa haber incurrido en hechos presuntamente irregulares que configurarían las causales de notable abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad administrativa", expuso Galdámes.

De igual forma, sostuvo que el abogado funda su comparecencia en un mandato judicial del 16 de junio, "no existiendo duda en cuanto a que los concejales requirentes no han concurrido personalmente con su firma en el requerimiento de autos, pues han obrado por intermedio de mandatario judicial, vengo en interponer la excepción dilatoria del Nº 2 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil".

Así es como citó el Artículo 303 (293), el cual sostiene que "sólo son admisibles como excepciones dilatorias: 2a. La falta de capacidad del demandante, o de personería o representación legal del que comparece en su nombre".

Por ello, en su solicitud presentada ante el Tribunal Electoral Regional planteó que los concejales Juan Antonio Castillo, Carlos Montenegro y Miguel Tamaya "no han comparecido en forma personal en esta causa, hecho que contraviene el texto expreso de la Ley Nº 18.695, que otorga a los concejales una acción de carácter personalísimo e indelegable, que es parte de su función pública".

TER RECHAZA SOLICITUD

A dos meses de presentada la solicitud del alcalde Juan Galdámes, el TER de Valparaíso emitió un pronunciamiento, el cual rechaza los argumentos esgrimidos por el jefe comunal, señalando que "la representación y la actuación procesal desplegada por el señor Precht entablando la acción legal, en ningún caso debe considerarse como una delegación ni del mandato soberano entregado a quien ha sido electo en un cargo de elección popular, como tampoco una delegación de las facultades legales conferidas, en este caso, a los concejales requirentes".

Junto a ello, recordó un caso de similares características, acontecido en Colbún, el cual fue rechazado por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Por estas consideraciones, el TER de Valparaíso declaró que "se rechaza el incidente de previo y especial pronunciamiento de falta de legitimación activa, deducido a lo principal de fojas 163 y siguientes por el requerido, Juan Galdames Carmona".

De todas maneras, agregaron que no se condena en costas al jefe comunal de Rinconada, por estimar que "tuvo motivo plausible para litigar.

Tras sufrir este revés en el tribunal electoral, ahora el paso que viene es el de la presentación de pruebas para dar inicio al proceso de análisis y, en unos seis meses más, poder tener una resolución que zanje el futuro político del cuestionado alcalde Juan Galdámes, quien podría ser ratificado en su cargo o removido del mismo, tal como lo esperan los tres concejales que presentaron el requerimiento de destitución.

PURANOTICIA