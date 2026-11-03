Tribunal de Coyhaique condena a 12 años de cárcel a hombre que arrojó al mar al patrón de una lancha en Puerto Chacabuco

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique condenó a 12 años de presidio a R.A.T.G. (40) por el homicidio de Daniel Andrés Chiguay Chiguay, patrón de la lancha pesquera "Don Carlos II", al que arrojó por la borda el 9 de marzo de 2024 en la bahía de Puerto Chacabuco.

En el juicio, la Fiscalía de Puerto Aysén expuso que la víctima —de 36 años al momento de su muerte— fue agredida con golpes de puño y elementos contundentes en la cabeza durante una discusión a bordo, en un contexto de consumo de alcohol y drogas. Posteriormente, el acusado la arrojó al mar, provocándole la muerte por asfixia por sumersión

Inicialmente, el acusado afirmó que el patrón de la embarcación cayó accidentalmente al mar mientras la tripulación descansaba, pero tras el hallazgo del cuerpo flotando en las aguas de la bahía, los peritajes del Servicio Médico Legal mostraron lesiones contundentes provocadas por terceros.

En el juicio, un segundo acusado, E.H.C.M., fue absuelto por falta de pruebas para acreditar su participación en el homicidio.

PURANOTICIA