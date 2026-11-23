El trabajo interagencial de la Fiscalía de Ñuble, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería permitió desarticular cinco estructuras criminales dedicadas a ingresar droga a la cárcel de Chillán mediante “pelotazos”, modalidad que consiste en lanzar sustancias ilícitas desde el exterior hacia el interior del recinto.

El operativo terminó con 14 imputados detenidos. Ocho de ellos quedaron en prisión preventiva.

La investigación encabezada por el Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Ñuble, la Brigada Antinarcóticos de la PDI y de la Oficina Regional de Investigación Criminal (Oricrim) de Gendarmería implicó realizar, durante dos años, interceptaciones telefónicas, filmaciones, vigilancias, obtención de imágenes y grabaciones, y análisis de teléfonos incautados a internos en la cárcel y a detenidos por tráfico ilícito de drogas, entre otras diligencias.

De esta forma, se identificó a cuatro lanzadores, quienes recibían entre 80 y 100 mil pesos por lanzamientos. Además, se desplegaron más de 200 detectives que dieron cumplimiento a 22 órdenes de entrada y registro en domicilios ubicados en Chillán, Chillán Viejo y San Carlos.

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