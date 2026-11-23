Un hombre de 47 años fue detenido en Puerto Montt mientras conducía un furgón escolar con siete menores de edad a bordo, pese a no contar con licencia profesional y mantener una inhabilitación judicial vigente para trabajar con niños, niñas y adolescentes. El conductor registraba una condena por abuso sexual de un menor de edad, dictada en 2017.

El procedimiento se realizó cerca de las 16:00 horas en el sector La Paloma, durante un servicio preventivo y de fiscalización vehicular. Personal motorizado de la Subcomisaría Reloncaví ubicó el vehículo luego de recibir antecedentes de la Central de Comunicaciones (Cenco).

Al respecto, la capitán Carolina Villarroel, de la Prefectura Llanquihue, señaló que “al verificar los antecedentes del conductor, identificado con las iniciales H.E.S.T., se detectó que registraba una condena por abuso sexual de un menor de edad, cuya sentencia contemplaba la inhabilitación absoluta para desempeñar cargos u oficios que involucren una relación directa con niños, niñas y adolescentes”.

“A raíz de esto, se procedió a su detención por los delitos de quebrantamiento de condena, desacato y conducción de vehículo motorizado sin la licencia debida, además de incautar el furgón escolar”, enfatizó la oficial.

Al momento de la fiscalización, siete menores de edad se trasladaban al interior del vehículo y fueron resguardados de inmediato por personal policial.

Finalmente, todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruirá las diligencias investigativas correspondientes y el control de detención.

(Imagen: Carabineros)

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