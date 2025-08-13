Tribunal acogió la perspectiva de género y decretó arresto domiciliario a mujer que mató a su conviviente en Punta Arenas

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó el arresto domiciliario total de M.K.B.M., imputada por el Ministerio Público como autora del delito consumado de parricidio de su conviviente, crimen perpetrado el domingo recién pasado.

En la audiencia de formalización, la jueza Paula Stange Kahler acogió la medida cautelar propuesta por la Fiscalía al considerarla apropiada y proporcional a los fines del procedimiento. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación

Al resolver la cautelar, la magistrada razonó que “el ordenamiento jurídico proscribe la autotutela y la gravedad de la lesión que causó la muerte de la víctima no es proporcional con la legítima defensa que alegaba la defensa de la imputada, quien resultó con lesiones leves”.

“Tampoco se vertieron en la audiencia antecedentes periciados por especialistas que dieran cuenta de la sistematicidad en la violencia, enunciada por la defensa, que habría sufrido la imputada, al menos en este estadio procesal, sin perjuicio de lo que pueda acreditarse en el curso de la investigación”, añadió.

Sin embargo, el tribunal acogió la perspectiva de género propuesta por el Ministerio Público, ya que la imputada, al quedar con arresto domiciliario, podrá atender en el hogar las necesidades de su hijo de poco más de un año de edad, a diferencia de una medida cautelar más gravosa de privación de libertad en un recinto penitenciario.

Según el ente persecutor, aproximadamente a las 11.50 horas del 10 de agosto de 2025, la imputada se encontraba en su domicilio, ubicado en la ciudad de Punta Arenas, en compañía de su hijo y su conviviente y padre del niño, D.G.S. En dicho contexto, y motivado por una discusión previa enmarcada en hechos de violencia intrafamiliar, la víctima acometió a la imputada en la cocina del inmueble, propinándole golpes. Ante la agresión, la imputada tomó un cuchillo y, tras un forcejeo, le propinó una estocada en la región torácica a la víctima. La puñalada le provocó a la víctima un trauma penetrante de tórax complicado, taponamiento cardiaco, hemotórax izquierdo masivo y anemia aguda severa, lesiones que le causaron la muerte, pese a las maniobras de reanimación realizadas con personal de urgencia que concurrió al lugar.

