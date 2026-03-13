Fuerte sismo de magnitud 6,5 sacude a los habitantes de la región de Coquimbo: SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile

Un fuerte sismo se registró a las 10:40 horas de este viernes 13 de marzo en la región de Coquimbo, percibiéndose también en Atacama, Valparaíso y Metropolitana.

Según información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6,5.

Asimismo, el organismo dependiente de la Universidad de Chile estableció que el temblor se registró a 39,1 kilómetros al suroeste de Huasco.

En cuanto a la profundidad, se precisó que fue a 28 kilómetros.

Senapred, en tanto, señaló a través de un comunicado que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres evalúa eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

A través de un boletín, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) dio a conocer que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de nuestro país.

INTENSIDADES EN MERCALLI

Región: Atacama

Copiapó: V

Tierra Amarilla: V

Alto del Carmen: V

Freirina: V

Huasco: V

Vallenar: V

Diego de Almagro: III

Caldera: III

Chañaral: III

Región: Coquimbo

La Serena: VI

Coquimbo: VI

La Higuera: VI

Paiguano: VI

Vicuña: V

Monte Patria: V

Rí­o Hurtado: V

Andacollo: IV

Salamanca: IV

Ovalle: IV

Punitaqui: III

Región: Valparaíso

Valparaí­so: III

San Antonio: II

Región Metropolitana

Quilicura: III

Santiago: III

