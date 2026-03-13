Fuerte sismo de magnitud 6,5 sacude a los habitantes de la región de Coquimbo: SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile

Según información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico se registró a 39,1 kilómetros al suroeste de la comuna de Huasco.
Un fuerte sismo se registró a las 10:40 horas de este viernes 13 de marzo en la región de Coquimbo, percibiéndose también en Atacama, Valparaíso y Metropolitana.
Según información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6,5.
Asimismo, el organismo dependiente de la Universidad de Chile estableció que el temblor se registró a 39,1 kilómetros al suroeste de Huasco.
En cuanto a la profundidad, se precisó que fue a 28 kilómetros.
Senapred, en tanto, señaló a través de un comunicado que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres evalúa eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
A través de un boletín, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) dio a conocer que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de nuestro país.
Región: Atacama
Copiapó: V
Tierra Amarilla: V
Alto del Carmen: V
Freirina: V
Huasco: V
Vallenar: V
Diego de Almagro: III
Caldera: III
Chañaral: III
Región: Coquimbo
La Serena: VI
Coquimbo: VI
La Higuera: VI
Paiguano: VI
Vicuña: V
Monte Patria: V
Río Hurtado: V
Andacollo: IV
Salamanca: IV
Ovalle: IV
Punitaqui: III
Región: Valparaíso
Valparaíso: III
San Antonio: II
Región Metropolitana
Quilicura: III
Santiago: III
