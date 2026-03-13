Comisionado Alberto Soto por zanjas en la frontera: “Es solo una herramienta” del nuevo Plan Escudo Fronterizo

El nuevo comisionado para la Macrozona Norte, vicealmirante (r) de la Armada Alberto Soto, se refirió a la construcción de zanjas en la frontera.

Según consignó Cooperativa, durante su llegada a la Región de Tarapacá, el vicealmirante (r) señaló que "la zanja es solo una herramienta de muchas" que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast implementará para fortalecer el control migratorio.

Asimismo, dijo que "llevamos meses articulando" aquella medida, la cual se enmarca en el Plan Escudo Fronterizo. "Es muchísimo más importante que lo que ya se había hecho, estamos hablando de barreras contra movilidad", explicó.

La autoridad mencionó que "lo primero que haremos es explicar esto a los delegados regionales, para que no se enteren por la prensa, y sean los primeros en saber lo que vamos a hacer".

"Luego, por supuesto que vamos a contarles a todos, dentro de los estándares de seguridad que queremos seguir, qué más vamos a hacer en la frontera", añadió.

En cuanto a la construcción de las zanjas, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, había confirmado ayer en 24 Horas que "a partir de lunes o martes, vamos a ver trabajos en esa dirección".

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