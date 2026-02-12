Tres turistas rusos detenidos y multados por uso indebido de fuego en Torres del Paine

El Juzgado de Garantía de Puerto Natales aprobó la suspensión condicional del procedimiento abierto en contra de tres turistas rusos, imputados como autores del delito de uso indebido de fuego, el martes recién pasado, en el parque nacional Torres del Paine.

En la audiencia de salida alternativa, la magistrada Marianela Chacur Benítez impuso a los ciudadanos rusos el arraigo nacional hasta que cumplan con la obligación de pagar una multa individual de un millón de pesos cada uno, además de la prohibición de reingresar al país por el término de tres años.

La multa deberá ser depositada en la cuenta bancaria del Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza y será destinado a los voluntarios de Torres del Paine.

Según el ente persecutor, el 10 de febrero de 2026, los turistas rusos fueron sorprendidos por un guía de turismo tras utilizar una cocinilla a gas para calentar agua, en el sendero que une los campings “Italiano” con “Paine Grande”, sector en que está estrictamente prohibido el uso de fuego por lo que fueron detenidos por Carabineros, expulsados del parque y puestos a disposición de la fiscalía.

SEGUNDO CASO

En un segundo caso, el tribunal también aprobó la suspensión condicional del procedimiento abierto por la fiscalía, en contra del turista estadounidense S.F.J., imputado como autor del delito consumado de uso ilícito de fuego. Ilícito perpetrado también el martes recién pasado, en el sector “Dickson” del parque nacional Torres del Paine.

En la audiencia de salida alternativa, la magistrada Marianela Chacur impuso al ciudadano estadounidense la prohibición absoluta de reingresar al país por el término de tres años y la obligación de donar la suma de dos millones de pesos al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza, monto que deberá ser destinado a los voluntarios de Torres del Paine y cuyo pago ya fue efectuado.

Según el ente persecutor, durante la jornada del 10 de febrero de 2026, en el sector del campamento “Dickson” en Torres del Paine, el imputado fue sorprendido fumando en un sector en que está estrictamente prohibido el uso de fuego, por lo que fue expulsado del parque por personal de Conaf y puesto a disposición de la fiscalía.

PURANOTICIA