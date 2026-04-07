Tres adolescentes fueron detenidos tras ingresar armados a un liceo de Temuco y amenazar a la comunidad escolar

Un nuevo episodio ligado a violencia escolar se registró este martes en el Liceo Pablo Neruda de Temuco, donde Carabineros detuvo a tres adolescentes armados que saltaron la reja del establecimiento y amenazaron a la comunidad.

La captura de los involucrados fue posible gracias a una respuesta inmediata y a la labor preventiva coordinada entre la institución policial, la Seremi de Educación y las autoridades del plantel. Efectivos de la SIP de la 2ª Comisaría lograron interceptar a los sujetos en instantes en que intentaban escapar de la escena, incautándoles un machete, un puñal y una pistola.

Sobre el operativo, la prefecto de Cautín, coronel Ximena Valle, explicó que "a raíz de un llamado efectuado a la central de comunicaciones de Carabineros, se tomó conocimiento que tres sujetos habían ingresado saltando el cierre perimetral a dependencias de un conocido liceo de nuestra comuna”.

En relación con la dinámica de los hechos, la jefa policial precisó que “los sujetos, quienes intentaban ingresar a una actividad que se estaba realizando al interior del liceo, amenazaron a los docentes y a la comunidad escolar con armas blancas y un arma de fuego”.

Asimismo, la autoridad resaltó la eficacia de los protocolos de seguridad activados. “Carabineros que se encontraban en las inmediaciones gracias al oportuno aviso y a las estrategias mancomunadas con esta comunidad escolar, lograron la detención de estos adolescentes en los momentos que estos se daban a la fuga”, sostuvo la coronel Valle.

Respecto a la situación judicial de los implicados, se informó que el procedimiento fue derivado a las instancias correspondientes. “Los tres menores de edad fueron puestos a disposición del tribunal competente y se encuentran en estos momentos a la espera de la resolución del Ministerio Público”, concluyó la prefecto.

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