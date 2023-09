Tren Limache - Puerto cuenta con seis nuevas mujeres maquinistas en su servicio: "Estamos haciendo historia"

EFE Valparaíso celebró la graduación de 14 maquinistas que culminaron exitosamente el ciclo de formación y asumen la misión de transportar a miles de personas cada día a bordo del Tren Limache-Puerto.

Uno de los aspectos más destacados de este proceso es la incorporación de seis nuevas mujeres maquinistas, un hito calificado como histórico y que responde al compromiso asumido por esta empresa pública de avanzar en equidad de género.

“Estamos haciendo historia”, señaló la presidenta de EFE Valparaíso, Beatriz Bonifetti, destacando que con este ingreso se duplica el número de mujeres maquinistas de EFE en todo el país.

En este sentido, explicó que por muchos años el mundo ferroviario se ha considerado de hombres, especialmente las áreas operacionales; entonces, “este es un paso muy significativo, porque implica abrir una ventana hacia el exterior para convocar mujeres, para contarles que la carrera de maquinista no tiene género y que queremos que más mujeres se incorporen al mundo ferroviario”.

“Hoy día es un especial para EFE Valparaíso y para EFE Trenes de Chile. Estamos certificando nuevos maquinistas, un nuevo equipo humano que va a ayudar a entregar nuestro servicio responsable, eficaz, pero además, estamos recibiendo a seis mujeres en la actividad de maquinista. Este es un hito especial, estamos muy comprometidos dentro de la empresa con la igualdad de género y con la conciliación del trabajo con la vida familiar", agregó Bonifetti.

Junto a ello, sostuvo que "quiero aprovechar la oportunidad de invitar a más mujeres que se interesen en nuestros procesos de selección. Creemos que es una oportunidad y tenemos una meta: queremos llegar al 2026 con un aumento en la participación de colaboradoras femeninas, respecto al total de la compañía. En este momento tenemos un orden del 21% de participación femenina y lograr en un plazo de tres años, o sea el 2026, aumentar al 30%".

En tanto, la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Luz Vidal, expresó que “esto no es un trabajo de hombres, las mujeres están demostrando que no hay espacio vetado, pero también es importante cómo la institucionalidad va dirigiendo esto. Cuando hay una mirada, una claridad y un compromiso de que hay brechas de género y los que están a cargo de la institucionalidad intencionan, la verdad es que el trabajo para las mujeres es mucho más fácil".

"Hoy día EFE está haciendo el proceso de certificación de la norma 3262 que permite la conciliación de la vida laboral y familiar. Esto demuestra que es posible conciliar las labores que a las mujeres históricamente le han sido asignadas, pero también que las mujeres pueden empoderarse en el ámbito del trabajo y generar la autonomía económica. Así que felicitamos a EFE por este importante paso que estándando. Y también como lo decíamos hoy día, a estas conductoras son la punta de lanza para que haya muchas más mujeres conduciendo los sueños del país”, complementó.

Por su parte, el seremi de Transportes de Valparaíso, Benigno Retamal, indicó que “como gobierno del presidente Gabriel Boric, una de las líneas centrales, uno de los principios rectores es la equidad de género. Evidentemente hay mucho por hacer todavía en esta área y felicitamos que una empresa del Estado genere los espacios para que efectivamente las mujeres puedan trabajar en el transporte público".

La seremi del Trabajo, Susana Calderón, comentó que "sin duda la inclusión de género es uno de los desafíos en el mundo del trabajo. Por eso hoy día nos pone muy contentos este hito, porque además es un hito institucional, es una empresa pública, centenaria que ha dado el paso a incluir, justamente, a más mujeres en un sector que culturalmente está reservado para hombres".

La maquinista recién graduada, Maria José Fernández, fue distinguida como la mejor alumna de la promoción por su rendimiento académico. Al respecto dijo que "la verdad es que estoy muy contenta. Para mí esto es muy importante ya que yo, además de estar trabajando aquí, estoy estudiando. Dentro de mi carrera, este trabajo me ayudado mucho a subir y aprender también, tampoco me limita a estudiar, de hecho me han ayudado bastante, lo que ha sido los horarios de universidad, trabajar. Ahora, estar dentro de la empresa me hace sentir muy contenta".

"La primera parte teórica es bastante extensa, hay que saber bastante y hay mucho que estudiar. Después cuando viene la parte práctica, te das cuenta que dentro de lo que aprendiste teóricamente, realmente es un grano de arroz en comparación a todo lo que hay que saber. El proceso dura casi un año, pero la verdad un año que vale bastante la pena. Me he sentido cómoda dentro de la empresa, como dije anteriormente, me han ayudado bastante. Me he sentido súper acompañada. Feliz de este proceso”, agregó.

FORMACIÓN DE MAQUINISTAS

Cada día, cerca de 90 mil pasajeros viajan en tren entre las estaciones de Limache y Puerto. Son más de 200 servicios que circulan cada jornada, cada uno al mando de un maquinista que tiene la función de movilizar el tren pero, sobre todo, la responsabilidad de acercar a las personas, de manera segura, a sus destinos.

En el marco del plan de refuerzo operacional, EFE Valparaíso inició el año pasado un nuevo proceso de formación de maquinistas, con el fin de aumentar la dotación y responder oportunamente a un progresivo aumento de servicios.

El gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, explicó que este proceso los participantes fueron seleccionados a través de un proceso abierto que convocaba a profesionales, técnicos y estudiantes de las áreas de mecánica, electricidad y electrónica entre otras. Además, se abrió un proceso interno, para que personal de la empresa pudiera postular a la capacitación. Así, el grupo de graduados está compuesto por ocho personas externas y seis internas. Son seis mujeres y ocho hombres, cuyas edades van desde los 22 a los 60 años de edad. El equipo está integra también distintas nacionalidades, siendo doce chilenos y dos extranjeros.

La primera fase del curso es teórica y aborda aspectos técnicos y normativos. Después de aprobar los distintos exámenes, comienza la etapa de observación, donde los postulantes viajan en cabina con maquinistas expertos que asumen el rol de tutores. En esta inducción, conocen el funcionamiento del material rodante, la aplicación de los protocolos, el uso de los aparatos, así como los distintos aspectos de la conducción del tren. Terminada la etapa de observación, comienzan un periodo de prácticas de 300 horas, donde los y las aspirantes comienzan a manejar los trenes guiados por sus instructores, con actividades nocturnas que se realizan cuando termina el servicio de pasajeros y los trenes y vías quedan disponibles para la capacitación.

En este proceso participó un equipo de ocho instructores y 30 monitores que acompañaron y guiaron cada etapa de aprendizaje de los nuevos maquinistas, compartiendo su experiencia y saber hacer.

