Tren de carga descarriló al interior de la estación Chiguayante del Biotren

Un tren de carga descarriló este sábado en la madrugada en la estación Chiguayante del Biotrén, lo que provocó la interrupción momentánea del servicio, que ya está operativo tras las labores de despeje.

La emergencia se produjo alrededor de las cinco de la madrugada de este sábado cuando por causas que se investigan, un convoy de la empresa Fepasa con un cargamento de celulosa descarriló al interior de la estación.

Para facilitar los trabajos de despeje, las calles aledañas permanecieron cerradas por casi 4 horas, hasta que la situación se normalizó cerca de las 9:00 horas de este sábado.

EFE Biotrén informó que el convoy trasladaba celulosa hacia un puerto de la región y que las causas ya están siendo investigadas por la Unidad de Investigación de Accidentes Ferroviarios (UIAF).

Finalmente, indicó que "los trabajos de retiro del material dañado y rehabilitación de la vía ya se encuentran en coordinación con la empresa Fepasa, propietaria del tren involucrado en la contingencia".

PURANOTICIA