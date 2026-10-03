Tras sesionar en Arica, senadores impulsarán hospital de alta complejidad

Una exitosa visita a la región de Arica y Parinacota realizaron las comisiones unidas de Salud y de Zonas Extremas del Senado, donde conocieron las preocupaciones de las autoridades comunales de Putre, General Lagos, Arica y Camarones.

La mayor parte de estas inquietudes dice relación con la crisis de la salud primaria y secundaria, la baja natalidad que ha reducido la infraestructura y la inversión, los problemas de conectividad y la delincuencia.

Este viernes, los senadores Juan Luis Castro (presidente de la Comisión de Salud), Enrique Lee (presidente de la Comisión de Zonas Extremas), Cristian Vial, Alejandro Kusanovic, Sergio Gahona, Vlado Mirosevic y Miguel Ángel Calisto sesionaron en la municipalidad de Arica.

Tras la exposiciones de las autoridades locales, se acordó tramitar solicitudes formales de información sobre las brechas de personal sanitario calificado, buscando asegurar que patologías complejas como las cardiovasculares se resuelvan localmente en el extremo norte.

A su vez, se estableció que la marcada baja natalidad y el éxodo de familias están directamente vinculados a la falta de especialistas médicos e infraestructura básica.

Además, los senadores anunciaron que estarán atentos en la discusión del Presupuesto 2027 a la partida del Ministerio de Salud, de manera que no pase lo de todos los años, en que los centros de salud dependen de suplementos presupuestarios tardíos en el segundo semestre.

La principal demanda dice relación con la urgente necesidad de establecer un cronograma de plazos reales respecto de la construcción de un hospital de alta complejidad en Arica, que es de vital importancia dada la demanda de pacientes que requieren cuidados de ese tipo. En junio pasado el Minsal aseguró que estaba aprobado el estudio de prefactibilidad del proyecto.

Los senadores relacionaron la falta de especialistas y servicios básicos con la caída de la natalidad y el éxodo de familias del altiplano, concluyendo que la inversión en infraestructura pública es una obligación estratégica para mantener la soberanía económica en las fronteras.

Asimismo, debatieron sobre el aislamiento geográfico de localidades como General Lagos y Camarones. Los alcaldes plantearon la urgencia de mejorar las rutas terrestres y la conectividad vial, además de renovar la infraestructura deportiva y educativa en las zonas rurales.

PURANOTICIA