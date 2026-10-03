Prisión preventiva para dos bolivianos detenidos con 137 kilos de droga en Vallenar

El Juzgado de Garantía de Vallenar decretó la prisión preventiva de dos ciudadanos bolivianos que fueron detenidos por personal del OS-7 de Carabineros, tras ser sorprendidos transportando más de 137 kilos de distintos tipos de droga ocultos en la carrocería de un vehículo.

La Fiscalía Regional de Atacama los formalizó por tráfico de drogas y el tribunal decretó su ingreso a prisión, dada la gravedad del ilícito, la pena que arriesgan y por ser considerados un peligro para la sociedad. Además, fijó un plazo de investigación de cinco meses.

El fiscal Sebastián Coya informó que "la Fiscalía y Carabineros sabían de este traslado y frente a ello ordenó diligencias que llevaron a la fiscalización de este vehículo, concretando la detención de los dos imputados y la incautación de aproximadamente 137 kilos de droga entre ketamina, clorhidrato de cocaína y pasta base".

Agregó que "estamos frente a un traslado coordinado de esta gran cantidad de droga. Por ello, y de acuerdo con las instrucciones del fiscal regional de Atacama, en este tipo de casos la investigación avanza más allá del propio transporte de droga y se busca atacar el corazón del crimen organizado y que es el patrimonio a través de la investigación del delito de lavado de activos".

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