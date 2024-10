Tras lapidario informe de Contraloría, presentan querella contra el alcalde Sharp y directores de la Corporación de Valparaíso

El diputado Andrés Celis, junto al abogado Luis Cantellano, interpusieron una querella criminal por malversación de caudales públicos, fraude y exacción ilegal, acción dirigida en contra del alcalde Jorge Sharp y directores de la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social (Cormuval).

Hace algunos días, Puranoticia.cl publicó un informe de la Contraloría Regional de Valparaíso, el cual reveló irregularidades significativas en la gestión de la Cormuval, dejando en evidencia un déficit por más de 152 mil millones de pesos.

Los delitos imputados en la querella incluyen el no pago a proveedores por un monto que superan los 3.700 millones de pesos ($3.710.830.337), así como gastos que no corresponden a los fines establecidos de la Cormuval, que totalizan $7.549.645. Estas irregularidades fueron verificadas durante el año 2023, incluyendo deudas con Cenabast y atrasos en cotizaciones previsionales, lo que afecta directamente a los trabajadores de la salud y a la comunidad que depende de estos servicios.

El diputado Andrés Celis comentó que "este hecho, la verdad, es gravísimo. Estamos hablando de que la Corporación Municipal de Valparaíso, que es la que administra la salud en Valparaíso, los cementerios y la educación, hoy día tiene un déficit de más de 152 mil millones de pesos. Ha dejado de pagar a muchísimos proveedores; a su vez, también tiene una deuda gigantesca por el no pago de cotizaciones que pertenecen a los trabajadores de la salud de aquellos que están trabajando también en el cementerio. A eso hay que sumarle el no pago de multas que se le ha acusado, justamente, por el no pago de cotizaciones".

Por su parte, el abogado Luis Cantellano sostuvo que "hemos concurrido al Juzgado de Garantía de Valparaíso con la finalidad de interponer una querella criminal en contra de los directores y presidentes de la Corporación Municipal de Valparaíso, por los delitos de malversación de caudales públicos y de fraude. Estas conductas tienen una penalidad de suspensión de cargos públicos y un rango de pena de 541 días a 5 años en caso de que se acrediten los hechos. Los informes de la Contraloría han dejado en evidencia el mal uso de recursos públicos".

SHARP IMPUTADO

Esta acción legal busca investigar a los responsables de la administración de la Cormuval y sancionarlos, de acuerdo con la ley. En este contexto, se solicitó la citación, en calidad de imputados, del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien también es presidente de la Cormuval; así como a Isaac Alterman Carvallo, Javier Valenzuela Cortés y Manuel Barros Muñoz, quienes ocupan roles directivos en la corporación.

Celis indicó al respecto que "estamos convencidos de que aquí existe el delito de malversación de caudales públicos y pedimos que el tribunal pueda investigar, de manera acelerada todos aquellos antecedentes que hemos puesto en conocimiento, porque los trabajadores de la salud no merecen que sus cotizaciones no se les paguen y, además, los proveedores tampoco merecen que no se les paguen aquellos trabajos que les prestan a la Corporación".

Asimismo, los querellantes solicitaron que se cite como testigos clave a Mónica Riveros, directora de Salud; Eduardo Riquelme, secretario general; Julia Pereira, jefa de la Unidad de Control de Gestión; y Rodrigo Vallejos, jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica.

A juicio de Celis, lo fundamental es que "la Corporación cumpla con sus obligaciones, que para eso se les entrega el dinero por parte del Estado”.

