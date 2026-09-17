Tras denuncias de irregularidades: Contraloría inspecciona instalaciones y procedimientos de ELEAM de Coyhaique

Cumpliendo con su programa de inspecciones en terreno durante 2026, la Contraloría llegó hasta el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) Eliana Contreras Monje de Coyhaique, este 15 de septiembre, tras diversas denuncias recibidas que apuntan a la existencia de irregularidades en el mencionado recinto asistencial.

La revisión estuvo a cargo de un equipo de fiscalizadores de la sede de Aysén, encabezado por el contralor regional Ricardo Hevia, quien previamente se entrevistó con parlamentarios de la zona para conocer los antecedentes manejados sobre posibles infracciones y abusos en los procesos de ingreso al ELEAM, permanencia y atención de residentes.

Así, el trabajo en terreno consideró la inspección de las condiciones generales de operación y una revisión detallada a la infraestructura, baños, habitaciones y espacios comunes para conocer la calidad y pertinencia del servicio entregado y poder establecer la veracidad de los hechos denunciados.

Uno de los elementos clave para el desarrollo de la investigación lo constituye la información aportada por los distintos servicios públicos que intervienen en el funcionamiento, administración, financiamiento y supervisión del recinto.

Por lo mismo, la labor de fiscalización también incluirá el examen de todos los documentos y protocolos vigentes en cada una de las instituciones de la zona responsables de la operación del ELEAM, como la Secretaría Regional Ministerial de Salud, el Gobierno Regional y la Municipalidad de Coyhaique, entre otros.

Este centro -que forma parte de la Red Pública y del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados- cuenta con una capacidad para 70 residentes con dependencia moderada a severa y está habilitado para entregar cuidado diferenciado y un ambiente protegido, acorde con las necesidades particulares de cada persona.

Los antecedentes recopilados durante la visita en terreno, junto con la información de las entidades requeridas, serán analizados por la Contraloría Regional de Aysén para evaluar la pertinencia de los hechos denunciados, verificar el cumplimiento de la normativa vigente y determinar posibles acciones correctivas.

(Imagen: Contraloría)

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