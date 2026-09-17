Salida 48 del Gobierno: Seremi de Energía de Coquimbo deja el cargo por no acreditar requisitos académicos exigidos

Un nuevo seremi engrosó la lista de salidas del Gobierno de José Antonio Kast. En las últimas horas se materializó la solicitud de renuncia de Fabián Paez en Energía de la región de Coquimbo.

Con esta partida, el total de autoridades que ha abandonado la actual administración se eleva a 48.

La salida de Paez se produce ya que no acreditó los requisitos académicos exigidos para ejercer el cargo.

Cuando asumió el cargo el 30 de marzo, se anunció que era Ingeniero en Minas y titulado en Pedagogía en Educación Técnico Profesional, y actualmente cursa la carrera de Ingeniería Civil Industrial.

Según consigna Emol, Contraloría objetó su segundo título, de 10 semestres y en donde necesitaba dos años de experiencia profesional.

Al enterarse de la acción del órgano contralor, la ahora exautoridad presentó su renuncia.

Según trascendió, el personero contaba con un título profesional de ocho semestres que demandaba acreditar al menos ocho años de ejercicio laboral en el área, trayectoria con la que no contaba.

A su vez, su segundo plan de estudios contemplaba diez semestres lectivos -tramo que exige menor experiencia previa-, pero carecía de la categoría de título profesional, razón por la cual fue desestimado por el ente fiscalizador.

(Imagen: Seremi Energía Coquimbo)

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