Tragedia en Calama: Superintendencia de Educación abre investigación para esclarecer el caso y evaluar procedimientos adoptados por liceo

Una investigación de oficio fue instruida por la Superintendencia de Educación tras el violento incidente registrado en el instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama.

El objetivo central de esta medida es determinar si el establecimiento educacional aplicó correctamente los protocolos vigentes y esclarecer las circunstancias en que una inspectora perdió la vida tras ser atacada por un estudiante.

Ante este trágico escenario, el Ministerio de Educación (Mineduc) emitió un pronunciamiento oficial donde manifestó su "profundo pesar" por lo ocurrido. En el documento, la cartera señaló que " queremos manifestar nuestro más profundo pesar por la grave situación ocurrida hoy en el Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, y expresamos nuestra solidaridad con el dolor que afecta a toda su comunidad educativa tras el trágico fallecimiento de una funcionaria" .

Junto con las indagatorias administrativas, autoridades y profesionales del ministerio se encuentran desplegados en la zona para ofrecer contención emocional tanto a los familiares de los afectados como al resto de la comunidad escolar, quienes se encuentran consternados. Asimismo, se estableció una coordinación directa con la Oficina Local de la Niñez (OLN) para garantizar un abordaje integral y oportuno que permita enfrentar la situación.

Por otro lado, el Gobierno mantiene un monitoreo constante sobre el estado de salud de tres alumnos y una inspectora que resultaron heridos durante el suceso y que permanecen hospitalizados. El Mineduc recalcó que se ha puesto a disposición del colegio para brindar toda la orientación y apoyo técnico respecto de las acciones a seguir tras la tragedia.

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