Tornado causa severos daños en la región del Ñuble: Cholguán sería la localidad más afectada

Un complejo escenario enfrenta la comuna de Yungay, en la región del Ñuble, luego de que testigos aseguraran que, en medio del fuerte temporal que afecta al sur del país, un tornado arrasara con diversas infraestructuras.

Según lo informado por Radio Bío Bío, la localidad más afectada sería Cholguán, donde se han registrado árboles y postes caídos debido al fenómeno climático, así como daños en una planta industrial, la cual se vio afectada en daños en la infraestructura, vidrios rotos y voladura de techos.

Además, debido a la magnitud del evento, varios sectores de la región quedaron sin energía eléctrica, como Ranchillo Bajo, Saltillo de Itata y Miguel de Itata.

Quien se refirió a lo sucedido fue el director regional de Senapred Ñuble, Cristian Matus, quien confirmó que “producto del evento meteorológico que se mantiene en desarrollo en la comuna de Yungay, se han registrado vientos con características tornádicas“.

Bajo ese contexto explicó que el fenómeno ha “provocado voladuras de techumbres, caída de tendido eléctrico y otros daños que están siendo evaluados tanto por Bomberos, Carabineros y equipos de emergencia municipal”.

“En este minuto se encuentran desplegados en la zona evaluando los daños. Hasta el momento se reportan daños en techumbres de algunas viviendas, una planta industrial con algunos daños, mientras se monitorea también la afectación del suministro eléctrico en las comunas de Yungay, El Carmen y Pemuco”, agregó Matus.

“Por lo pronto, se refuerza que la región se mantiene con Alerta Temprana Preventiva regional por evento meteorológico dada esta condición también de Alerta Meteorológica por tormentas eléctricas con probabilidad de granizo y fuertes vientos locales. Además, la posibilidad de formación de trombas marinas en el litoral, por lo menos hasta el sábado 29 de agosto“, añadió el director de Senapred en Ñuble.

En lo que respecta a las viviendas, solo tres hasta el momento han reportado “daños en evaluación”, de acuerdo a lo detallado por la autoridad.

PURANOTICIA