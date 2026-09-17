Corte de Iquique confirma sobreseimiento definitivo de exmecánico de la FACh imputado por tráfico de drogas

La Corte de Apelaciones de Iquique confirmó la resolución que declaró el sobreseimiento definitivo del excabo primero de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), R.I.S.F., imputado por el Ministerio Público como autor del delito de tráfico de drogas.

Este ilícito fue descubierto en octubre del año pasado, en la Base Aérea Los Cóndores de la ciudad.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Marilyn Fredes Araya, Mónica Olivares Ojeda y el abogado (i) Diego Muñoz Urbina- rechazó el recurso de apelación deducido por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la resolución, dictada por el Juzgado de Garantía de Iquique, que decretó el sobreseimiento definitivo del otrora mecánico de la FACh, en la causa en que se mantienen otros tres imputados en prisión preventiva y un cuarto con medidas cautelares menos gravosas.

La Corte sostuvo que no existían antecedentes objetivos relevantes que permitieran desvirtuar lo razonado por el tribunal de primera instancia. Agregó que en la audiencia ante el tribunal de alzada no estuvo presente ningún representante del Ministerio Público ni del Ministerio de Seguridad Pública para sostener la oposición planteada previamente.

“Lo expuesto por los intervinientes, teniendo presente los antecedentes expuestos en estrado, la ausencia de antecedentes objetivos relevantes que desvirtúen lo razonado (...) y lo dispuesto en los artículos 250 letra b) en relación con el artículo 370 del Código Procesal Penal, se confirma la resolución dictada el veintiocho de agosto de dos mil veintiséis”, consigna el fallo.

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