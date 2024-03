Todos quieren competirle a Sharp: Abogada de Laguna Verde lanza candidatura, promueve Primarias y no descarta ir como Concejala

Una gran disputa electoral es la que se vislumbra en el oficialismo de cara a lo que será la Elección Municipal por la Alcaldía de Valparaíso, pues ya son seis los candidatos que han presentado sus credenciales por parte de los conglomerados Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, pero también por el Partido Demócrata Cristiano.

Y es que el lema pareciera ser "todos contra Jorge Sharp", pues desde el pacto existen importantes coincidencias en que la administración del Alcalde de Valparaíso desde el año 2016 a la fecha no ha sido buena y, por ende, la comuna necesita un cambio.

Es así como desde el mundo de las organizaciones sociales surgió el nombre de Consuelo Requena (44), abogada de la U. de Valparaíso, integrante del Movimiento para la Defensa de Laguna Verde y militante de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), partido al que representará en la más que segura Primaria que realizará el sector.

"Mi candidatura nace desde una lucha que llevamos por años en Laguna Verde, donde hemos tocado puertas en distintas instancias y ante distintas autoridades. Hemos conocido realidades de otras organizaciones de Valparaíso, nos hemos apoyado mutuamente y hemos encontrado las mismas dificultades. Nos dimos cuenta que no sacaremos nada tocando puertas porque no hay una voluntad política para lograr concretar soluciones. Desde ahí se impulsa", explicó a Puranoticia.cl.

De esta manera, Consuelo Requena (FRVS) se suma a otros nombres que han manifestado su disposición a participar en este proceso en representación del oficialismo más la DC, como es el caso de la concejala en ejercicio Camila Nieto (CS); el autodenominado fiscalizador ciudadano, Boris Kúleba (PS); Sebastián Tobar (PL); además del ex alcalde y ex diputado Aldo Cornejo, y del ex director regional de la Onemi en Valparaíso, Guillermo de la Maza (ambos de la DC).

Acerca del proceso que se viene ahora, la jurista aseguró que "hay un ánimo de unión y, por lo tanto, lo que se va a hacer es una primaria. En el fondo, lo que se busca es superar la crisis que estamos viviendo y con distintos candidatos disputando un cupo no es la solución óptima, porque se van a disgregar los votos y además, en general, todos queremos lo mismo. Lo importante es la unión, convocar y que la gente decida, si en el fondo lo que tiene que tener una persona que represente a la comunidad es el respaldo de la comunidad en general. Entonces, si vamos a elegir entre los partidos a puertas cerradas, no vamos a estar seguros si va a contar con el respaldo".

Pero a pesar de su optimismo y disposición a participar, la dirigenta de Laguna Verde sabe que no es tarea sencilla la Primaria, menos aún por competir contra figuras reconocidas como la concejala Nieto o el ex alcalde Cornejo: "Es una tarea difícil porque además ellos tienen una maquinaria política que los respalda, pero está interesante el desafío. Me gustan los desafíos y he recibido mucho apoyo, y las personas se han puesto contentas y con ánimo de respaldar esta candidatura que de verdad me emociona mucho y me da mucha más fuerza para pensar en que podemos dar una sorpresa. Además los desafíos me gustan, así que estamos dispuestos", dijo.

Por ello es que de no prosperar su candidatura por la Alcaldía, reconoce abiertamente que está dispuesta a ir por un cupo en el Concejo Municipal: "No descarto ir como Concejala porque ya asumimos el compromiso y tenemos la convicción que tenemos que llegar al Municipio para generar los cambios. Y como Concejala cumpliría un rol de fiscalización y de una especie de pulga en el oído en los Concejos, para lograr los cambios que se requieren, ya sea en Laguna Verde o en Placilla, pero también en los cerros, con el Parque Cabritería. Ahí tendría que ser la voz constante y permanente de las organizaciones y de la comunidad en general".

Finalmente, la abogada de profesión que lanzó oficialmente su candidatura este mediodía en la plaza Victoria, hizo un análisis de lo que ha sido la administración de Jorge Sharp en el Puerto, diciendo que "hay un sentimiento generalizado de inseguridad y de poco trabajo. La gente quiere una reactivación económica y más seguridad, pero lamentablemente este Municipio no lo ha logrado. También hay muchas promesas que se hicieron en la primera campaña. De hecho, en Laguna Verde (Sharp) vino a firmar una carta que nunca cumplió y pasó lo mismo con muchas organizaciones de Valparaíso. Entonces hay una especie de desánimo".

Cabe hacer presente que este 10 de abril es la fecha en que vence el plazo para que los partidos y coaliciones políticas inscriban sus respectivos procesos de Primarias con miras a la Elección Municipal de los días sábado 26 y domingo 27 deoctubre, instancia donde además los chilenos deberán elegir a sus gobernadores y consejeros regionales.

