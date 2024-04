Todos los escenarios y la verdadera encrucijada de la centro izquierda por los cupos de la gobernación regional y la alcaldía de Valparaíso

Quedan sólo 3 días para definir si se harán primarias o no en las distintas colectividades y este fin de semana las conversaciones han ido de un lado a otro, tratando de despejar el puzzle que hace semanas se ha intentado resolver pero que por las intenciones de los distintos partidos, y las últimas tratativas, no se ha logrado.

En el caso del oficialismo hay varias cosas a considerar, lo primero son las dos almas que conviven en el conglomerado de Gobierno: Por un lado, el ala del Frente Amplio y por otro la de la denominada "social-democracia", que lo componen el Partido Socialista con la Democracia Cristiana.

En el caso de la Gobernación Regional las divisiones son claras. Los primeros quieren mantener a Rodrigo Mundaca, mientras que los segundos han intentado soterradamente colocar el nombre de Mauricio Viñambres, poniendo como principal argumento que el hombre de Modatima ha sido un verdadero opositor al Gobierno de Gabriel Boric.

Lo que comenzó a complicar la candidatura única de Mundaca es el público interés del Partido Socialista en poner en la papeleta, o al menos llevar a primarias del oficialismo, a Mauricio Viñambres. No se puede olvidar el apoyo que ha tenido este partido al gobierno, en comparación con otros de la exConcertación. Además, lo que dijo su presidente regional, Nelson Venegas, hace un tiempo, hace sentido: Mundaca no es del oficialismo propiamente tal, no milita en algún partido, y Viñambres sí, siendo este su argumento principal.

Además, el Partido Comunista tiene a su propia candidata a la Gobernación Regional, Carolina Fernández, excandidata al Consejo Constituyente, lo que complejiza aún más una definición del oficialismo por un candidato “no oficialista” como Mundaca, en desmedro de los dos precandidatos del sector inscritos para competir, Viñambres y Fernández.

Así las cosas, lo que se está intentando despejar este fin de semana de cara al martes es si se apoyará sólo a Mundaca o se harán primarias, aunque mayoritariamente la idea es hacer lo primero, pues considerar tener tres candidaturas a la gobernación en el sector sería ir divididos en una elección importantísima para el sector. En tal caso, habría que analizar qué se negociaría por dicho respaldo, considerando lo que podría ocurrir en Valparaíso.

JORGE SHARP DESORDENÓ EL NAIPE

Hasta hace unos días se daba por hecho que el oficialismo le pararía una competencia a Jorge Sharp. Sin embargo el propio alcalde de Valparaíso, que busca su tercer periodo en la alcaldía, develó conversaciones entre su movimiento Transformar con las bases del Frente Amplio.

“Hay una conversación abierta entre “Transformar Chile”, que es el movimiento del que soy parte, y el FA, que hace mucho tiempo no se daba y que, enhorabuena, hoy se está dando. Esperamos que nos permita identificar si es que tenemos o no puntos en común”, fueron sus palabras, a lo que agregó sobre un esperable apoyo de los partidos de la coalición de Gobierno que “es esperable” y que “no me molesta ni me sorprende. La política es una actividad que, en la medida en que sea orientada al bien común, siempre va a permitir el reencuentro, el restablecimiento de lazos rotos y la necesaria construcción de algo que es fundamental, de mayoría”. Este domingo, estos dichos fueron reafirmados por el jefe comunal en el programa Estado Nacional de TVN.

Estas declaraciones claramente vinieron a desordenar el naipe de las negociaciones. Esta opción es algo que se considera fuertemente en el sector, considerando que -según otras fuentes del oficialismo- hay fuertes rumores de que el propio Presidente Gabriel Boric querría que aquello ocurriera, y que si Sharp no gana Valparaíso podría ser un próximo candidato a senador en una región en que hay tres cupos abiertos dadas las trabas para ir a reelección de Ricardo Lagos Weber, Isabel Allende y Francisco Chahuán.

“Me parece interesante y oportuno que en un proceso de negociación se estén abriendo todos los diálogos necesarios tanto regionales como locales, entendiendo que tiene como objetivo buscar los mejores resguardos a los intereses locales que tenemos en común, como también los intereses regionales”, dijo la consejera regional Nataly Campusano, del Frente Amplio, a Puranoticia.cl.

Además, la consejera también dejó en claro que estas negociaciones del Frente Amplio no sólo estarían dirigidas para un apoyo a Sharp, sino que también a Mundaca, lo que terminaría dejando fuera a Viñambres. “Sin duda el FA ha tenido diálogos profundos con el actual gobernador Rodrigo Mundaca para poder dialogar y profundizar en el proyecto que en este caso él representa, pero también indicar que tenemos el cierre de las primarias o las negociaciones el día 10, por tanto, los distintos movimientos o acciones que se puedan dar son completamente válidos atendiendo que hay objetivos y principios en común que hay que resguardar y por tanto en estos momentos no hay nada cerrado, sino que más bien son los momentos en que hay que dialogar con todas las actorías para poder triunfar en estas elecciones tanto a gobernador como a alcalde”, asegura.

Pero en el socialismo hay otra postura -pública, más que nada- respecto de tener sí o sí a Viñambres en competencia y no descartarlo en favor de Mundaca: “Las y los socialistas en la región hemos sacado un acuerdo unánime de defender hasta el final la postura de nuestro candidato que es Mauricio Viñambres. Nunca el Partido Socialista estuvo tan unido en esta región detrás de un desafío de esta naturaleza, y por lo tanto vamos a seguir en este tipo de negociaciones, sobre todo en el entendido de que el candidato gobernador actual no se asume públicamente ni se reconoce como miembro de los partidos oficialistas, entonces no entendemos por qué deberíamos dejar de competir si no es una candidatura oficialista. Solo pedimos primarias, ni siquiera la imposición desde arriba ni la protección desde La Moneda”, dice Venegas. “No queremos que se resuelvan las candidaturas por secretaría”, acotó el también diputado, quien podría terminar compitiendo con Viñambres en las próximas parlamentarias, un punto a considerar en todo el mapa electoral.

La encrucijada del oficialismo es amplia, porque los escenarios son variados. El peor de todos para el alma del Frente Amplio es ceder a sus contrapartes del PS y DC y entregar los cupos de la Gobernación de Valparaíso y la Municipalidad de Valparaíso, lo que podría significar quedarse sin las cartas más seguras para lograr triunfos en ambas elecciones. Hoy por hoy, darle el apoyo a Mundaca y Sharp los mantendría como la fuerza principal de la Región, lo que sumado a lo que -hasta el momento, y por la poca claridad de la centro derecha- podría ocurrir en Viña del Mar con un inevitable triunfo de Macarena Ripamonti terminaría por consolidar al oficialismo en las dos comunas más importantes de la Región de Valparaíso, más la mismísima gobernación regional. Lo que quedaría por despejar es si estos apoyos para las municipales y gobernación regional para Sharp y Mundaca significarían o no un quiebre en los partidos a nivel regional, además de despejar la gran incógnita sobre sus figuras: ¿Se terminarán alineando con el oficialismo, como se esperaba estos últimos años, o pasadas las elecciones volverían a disparar contra el Gobierno cuando hayan problemas?

Por otro lado, también está la opción de que el ala de la social democracia se quedara con el cupo en la Gobernación Regional con Viñambres y en Valparaíso con Aldo Cornejo, o bien hicieran primarias sumando a los otros nominados del oficialismo (Boris Kúleba, PS; Alicia Zúñiga, PC; Camila Nieto, CS; Aldo Cornejo, DC; Guillermo de la Maza, DC; Zuliana Araya, independiente por el PPD; Consuelo Requena, FRVS; y Sebastián Tobar, PL). Pero ir a primarias para unos es una opción, pero no para todos. Sharp ya dijo que no está dispuesto a competir en esa arena con los candidatos oficialistas y sobre Cornejo varias fuentes del oficialismo señalan que no estaría dispuesto a aquello, tampoco. De cualquier forma, si el sector decide apoyar a Sharp sería “una deslealtad injustificable”, señalan algunas fuentes de los partidos.

Sobre todo esto, el senador Juan Ignacio Latorre, del FA, sólo dijo que “esas conversaciones están en pleno desarrollo entre los partidos, ya que el plazo legal para inscribir pacto de primarias es el 10 de abril. Nuestra apuesta como Frente Amplio es la mayor unidad posible entre la izquierda y centro/izquierda, el progresismo para tener candidaturas únicas a alcaldías en todas las comunas y gobernadores en todas las regiones, en la misma línea del llamado que hizo la Expresidenta Bachelet a todas las fuerzas políticas de nuestro sector”.

El tercer escenario sería un uno a uno, es decir que se apoye a Sharp o a Mundaca como oficialismo. Esto, sin duda, daría la posibilidad de generar apoyos cruzados.

A horas de saber si al menos se despeja la idea de primarias, en la Gobernación Regional y según fuentes internas de los partidos, parece estar más seguro Mundaca, sobre todo pensando en que la derecha podría ir dividida ya que aún no se define al candidato que podría salir de entre Luis Pardo, Manuel Millones, y Percy Marín, quien al parecer aún no ha sido descartado del todo.

Por otro lado, tampoco hay que olvidar la postura de Republicanos de llevar un candidato y la cada vez menor posibilidad de que Chile Vamos ceda al PDG el cupo único para Juan Manuel Valenzuela, lo que hace que la dispersión en la lucha por la alcaldía porteña también favorezca a Sharp, que es el único de los alcaldes de la centro izquierda que gobierna con más del 56% de los votos. Mundaca y Sharp parecen las cartas más seguras, dicen varias fuentes del sector, pero la grandes interrogantes son: ¿Cederá el bloque PS-DC? ¿Dejará el Frente Amplio de tener el dominio en la región? o bien ¿tendremos una campaña cruzada de Mundaca haciendo campaña con Cornejo o a Viñambres con Sharp?.

