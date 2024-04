Jorge Sharp se refiere a posible apoyo del oficialismo a su re-elección en Valparaíso: "es esperable"

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, se refirió a su candidatura a la reelección de cara a las próximas elecciones municipales y planteó que “es esperable” que el oficialismo lo respalde.

En entrevista con La Tercera, Sharp sostuvo que “el gran desafío que tiene el tercer período de la alcaldía ciudadana es el desarrollo económico local integrado con el desarrollo portuario. Eso va a ser parte de la campaña y va a ser parte, evidentemente, de nuestra nueva gestión”.

Al ser consultado sobre si las cartas que han levantado desde el oficialismo pueda generar una dispersión de votos que favorezca a la oposición, señaló que su “invitación al Frente Amplio (FA) es a colaborar con el desarrollo de este proyecto”.

“Hay una conversación abierta entre “Transformar Chile”, que es el movimiento del que soy parte, y el FA, que hace mucho tiempo no se daba y que, enhorabuena, hoy se está dando. Esperamos que nos permita identificar si es que tenemos o no puntos en común”, añadió.

Respecto a si espera que el oficialismo lo respalde, la autoridad manifestó que “es esperable” y que “no me molesta ni me sorprende. La política es una actividad que, en la medida en que sea orientada al bien común, siempre va a permitir el reencuentro, el restablecimiento de lazos rotos y la necesaria construcción de algo que es fundamental, de mayoría”.

El jefe comunal negó estar abierto a una primaria con alguien del oficialismo argumentando que “nosotros no somos parte del oficialismo, sino parte del campo del extraoficialismo, compuesto por un conjunto de movimientos, partidos en formación, dirigentes sociales, colectivos territoriales que, no siendo de derecha, no son parte de la alianza de gobierno”.

